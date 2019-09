EXPLOZIV. Prima reacţie a Siminei, dupa ce What’s UP a publicat poza cu noua lui iubită! Simina a văzut-o şi a spus

Când What’s Up și-a asumat public relația cu Alice Badea, cei mai mulți dintre apropiații lui și ai fostei soții, dar și fanii lor au rămas muți de uimire. Iar o parte dintre aceștia s-au gândit la felul în care a primit Simina Costea această veste. De curând, fosta parteneră de viață a cântărețului a făcut declarații neașteptate despre cel mai nou cuplu din showbizul românesc.

Citește și: Cu ce se ocupă Alice Badea, noua iubită a lui What’s Up! Care e legătura între ea și fosta soție, Simina

Simina Costea, declarații neașteptate după ce What’s Up și-a asumat relația cu Alice Badea

Simina Costea a mărturisit în timpul unui interviu că ea știa, de fapt, de faptul că What’s Up și violonista Alice Badea sunt împreună. Ea a subliniat că se bucură că nu mai este managerul fostului soț și că, în prezent, se reprezintă pe ea însăși. “Fiecare trebuie să comenteze pentru el. Din fericire, eu nu îl mai reprezint pe el, mă reprezint pe mine. Contrar așteptărilor voastre, noi comunicăm despre aceste lucruri”, a declarat Simina Costea în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”.

Povestea de dragoste dintre Alice Badea și What’s Up a început în urmă cu o lună. Cei doi au colaborat de mai multe ori pe plan muzical. De exemplu, primele două poze din galeria foto a articolului, în care apar cei doi parteneri, au fost realizate în vara anului trecut.

Simina Costea a slăbit 20 de kilograme și are planuri mari

Simina Costea nu a fost doar soția lui What’s Up, ci și managerul acestuia și, conform dezvăluirilor făcute de una dintre prietenele sale, aceasta începe să se vindece după divorț. “Simina are multe prietene cu care iese împreună. Arată foarte bine, de când a reuşit să slăbească 20 de kilograme. Şi pe plan profesional stă bine, are numeroase proiecte şi pe viitor, se va ocupa şi de alte vedete”, a mărturisit una dintre prietenele ei intr-un interviu oferit în urmă cu câteva ore, relatează click.ro.