Simona Gherghe, mesaj emoționant după moartea lui Florin Condurățeanu: ”Omul ăsta a ajutat necondiționat”

Florin Condurățeanu, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet în lumea televiziunii, iar mulți colegi de breaslă și-au exprimat regretul.

Florin Condurățeanu a murit în urma unui stop cardiorespirator. Dezvăluirea a fost făcută, în direct, de Mihai Gâdea care a sperat până în ultima clipă că jurnalistul își va reveni. Din păcate, însă, în ciuda eforturilor depuse de către medici, aceștia nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața.

Florin Condurăţeanu a lucrat atât în presa scrisă, cât şi în televiziune, având peste 40 de ani de carieră jurnalistică. Mulți jurnaliști, dar și vedete din showbiz-ul românesc și-au exprimat regretul la aflarea veștii și au transmis mesaje emoționante. Printre ei se numără și Simona Gherghe. (CITEȘTE ȘI: FLORIN CONDURĂȚEANU A MURIT ÎN BRAȚELE FIULUI SĂU. CARE A FOST CAUZA DECESULUI)

”Ati mai pomenit, vreodata, ca toata lumea sa spuna despre un om ca a fost atat de bun? Cel mai bun? De aici, de pe facebook, unde se raspandesc si cele bune, si cele rele, am aflat aseara ca s-a stins Florin Condurateanu. Si vestea asta m-a intristat teribil. Caci da, omul asta a ajutat neconditionat. Pe oricine. Pe toti. Cine mai face asa ceva? Ati mai pomenit voi un om care fie mereu dispus sa intinda o mana?… A fost tot numai un suflet. Dumnezeu sa-i dea tihna, pe masura inimii sale…”, a scris Simona Gherghe pe Facebook.

Adrian Năstase, mesaj emoționant după aflarea veștii

Adrian Năstase, la rândul său, și-a exprimat regretul la aflarea veștii și a transmis un mesaj emoționant. A depănat amintiri din întâlnirile avute cu Florin Condurățeanu în deceniile de după Revoluție, în interviuri pentru presa scrisă sau pentru televiziuni.

”Mi-l aduc aminte vorbind domol, cu voce grava, despre viata, despre moarte, despre sanatate, despre ce e important in relatia cu ceilalti. Mi-l aduc aminte din editorialele pe care le scria, din conversatiile la telefon, incheiate inevitabil cu ‘va pup pe suflet’.

Ne-am intalnit de multe ori in deceniile de dupa Revolutie, in interviuri pentru presa scrisa sau pentru televiziuni. Nu-mi amintesc un alt ziarist mai putin conflictual, cald in abordari, intelept in intrebari si rabdator cu interlocutorul.

In timp, intre noi s-a dezvoltat o relatie amicala, la care a contribuit si fiul sau Andrei Razvan. Poate si faptul ca aveam aceeasi varsta…”, a scris Adrian Nastase pe blogul său.