Simona Halep a câștigat o mică avere după calificarea în turul 3 la Australian Open! Câți bani și-a asigurat

Simona Halep s-a calificat în turul 3 la Australian Open şi graţie acestei performanţe şi-a garantat un cec în valoare de 112.000 de dolari şi 130 de puncte în clasamentul WTA. Dacă va trece de Venus Williams, liderul WTA îşi va dubla suma.

Dacă românca îşi va repeta performanţa de anul trecut, când a jucat finala, va primi 1.6 milioane de dolari. În cazul în care îşi va îndeplini visul şi îşi va trece în cont al doilea trofeu de Mare Şlem, Halep va primi dublu, 3.2 milioane de dolari.

Simona Halep, primele declarații după ce s-a calificat în turul 3 la Australian Open

“Nu am nicio idee cum am câștigat acest meci. Îmi este foarte greu să explic ce s-a întâmplat pe teren. A fost un meci extrem de greu. Sofia este o jucătoare uimitoare. A fost extrem de greu să alerg după fiecare minge și să fiu acolo la fiecare punct. În setul secund m-am accidentat puțin, dar am luptat pentru că mi-am dorit să câștig și să vin să joc din nou în fața acestor fani minunați.

Le mulțumesc tuturor românilor din tribune și celor care m-au urmărit acasă, dar și australienilor pentru că știu că mereu mă susțin. Îmi place să joc aici la Melbourne și să sperăm că în turul următor o să fac un meci mai bun”, a declarat Simona Halep la finalul meciului.