Simona Halep, anunțul momentului! Unde va fi prezentă în decembrie „Problemele violenței…” | GALERIE FOTO

Simona Halep (31 de ani) va fi prezentă, în decembrie, la un eveniment caritabil la Johannesburg, în Africa de Sud, care are ca scop atragerea atenției cu privire la violența împotriva reprezentantelor sexului slab.

Pe 3 și 4 decembrie, Simona Halep va participa la „Africa Cares Tennis Challenge”. Va fi un eveniment caritabil, ocazie cu care ex-liderul WTA va reveni pe teren, în condițiile în care, după intervenția chirurgicală la nas, a anunțat că nu va mai fi prezentă la niciun turneu în anul 2022.

„Ca jucătoare de tenis, am avut multe surse de inspirație și întotdeauna îmi doresc să ajung la un nivel înalt. Este o onoare să încurajez oamenii să se implice prin intermediul acestui eveniment, conștientizând în același timp problemele violenței bazate pe gen„, a spus Simona Halep.

La „Africa Cares Tennis Challenge” va fi prezentă și Martina Hingis (41 de ani), la rândul ei fost lider în clasamentul WTA.

Simona Halep, an cu probleme. „Am decis să ascult sfaturile doctorilor”

Altfel, Simona Halep nu a avut parte de un an bun. S-a confruntat cu probleme medicale și a divorțat de Toni Iuruc. În plus, a acuzat probleme la nas, motiv pentru care a trecut printr-o intervenție chirurgicală.

„Am avut probleme cu respirația în ultimii ani, care s-au agravat în timp. Am decis să ascult sfaturile doctorilor și să fac operația necesară. Nu o puteam face mai devreme pentru că nu am găsit cele trei luni necesare pentru recuperare. Tenisul a fost întotdeauna prioritar în viața mea! Dar am decis că acum e momentul să mă operez, dar să fac și ceva pentru mine, ca persoană. De aceea am recurs și la operația estetică, pe care o plănuiam de mai mult timp, deoarece nu îmi plăcea deloc nasul meu! Așa că am făcut-o! Am rezolvat partea funcțională, dar și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă vor înțelege!„, a scris Simona Halep, pe Facebook.