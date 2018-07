Simona Halep după surprizele de la Wimbledon: „Nu mă ajută cu nimic că au fost eliminate mai multe favorite!”

După ce favoritele au ieșit pe bandă rulantă de la Wimbledon, Simona Halep a declarat că acest aspect nu rperezintă un mare avantaj pentru ea în încercarea de a-și adjudeca în premieră turneul londonez.

„Nu mă ajută cu nimic că au fost eliminate multe favorite. Nu înseamnă că o să câştig eu pentru că au pierdut ele. Fiecare meci este foarte dificil aici. Încerc doar să fiu concentrată pe ceea ce am de jucat nu împotriva cui joc şi nici le ceea ce se întâmplă pe tablou. Următorul tur este foarte important şi sunt sigură că va fi din nou greu. Am de jucat împotriva unei jucătoare dificile şi foarte talentate. Abia aştept să joc împotriva ei şi să încerc să dau ceea ce am mai bun pentru a câştiga. Pe iarbă nimeni nu e favorit din punctul meu de vedere. Jucătoarele cu serviciu puternic au o şansă în plus, dar dacă reuşeşti să returnezi, după aceea este egal. Nu pot să numesc cea mai mare surpriză. Faptul că au pierdut favoritele este o surpriză pentru turneu, dar pe suprafaţa asta niciodată nu se ştie, aşa că orice se poate întâmpla”, la declarat Simona Halep la conferința de presă premergătoare duelului de astăzi din 16-imile de finală ale competiției cu Su-Wei Hseih.

Din Top 10 WTA, mai sunt în competiţie, în turul al treilea, Simona Halep, locul I, sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 8 WTA şi germanca Angelique Kerber, locul 10 WTA.

Halep se va duela astăzi cu Hseih pentru un loc în optimi. Va fi pentru a doua oară în carieră când Halep va juca cu taiwanzaaflată pe locul 48 WTA, recedentul duel conemnându-se în 2013, în turul I al turneului de la Cincinnati, cu scorul de 6-7 (5), 6-1, 6-2.