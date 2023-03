Simona Halep (31 de ani) a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu din circuitul WTA. Darren Cahill este, însă, ferm convins că sportiva noastră este nevinovată și o susține până în pânzele albe. Totodată, are numai cuvinte de laudă la adresa româncei.

Darren Cahill a vorbit, în cel mai recent interviu, la superlativ despre Simona Halep înaintea verdictului în procesul de dopaj. Cu toate că australianul a mai colaborat cu jucători renumiți precum Andre Agassi sau Lleyton Hewitt, pe care i-a ajutat să ajungă pe locul 1 mondial, antrenorul a dezvăluit că cea mai frumoasă perioadă din cariera sa a fost alături de sportiva noastră.

“Cu Simona Halep am trăit cel mai bun moment al carierei mele și am avut cea mai mare bucurie! Este o persoană extraordinară. Uneori, ea însăși era cel mai mare dușman al ei. La acea vreme, Simona avea o presiune mare pe umeri, deoarece țara ei, România, se aștepta să o vadă numărul 1″, a declarat Darren Cahill pentru Repubblica.

Darren Cahill și Simona Halep au întrerupt colaborarea în septembrie 2021. Ulterior, sportiva noastră l-a angajat pe Patrick Mouratoglou.

Simona Halep, susținută de Darren Cahill: “Nu a trișat”

Totodată, Darren Cahill nu o crede capabilă pe Simona Halep capabilă să trișeze și este optimist că nu va fi suspendată, mai ales că sursa contaminării ar fi fost găsită.

“Mă gândesc mult la Simona și mi se face rău de fiecare dată când realizez prin ce trece. Nu am prea multe noutăți despre caz. Am înțeles că au găsit sursa contaminării. Nu sunt sigur dacă a fost în mâncare sau în suplimente, dar au aflat de unde a apărut. Am făcut o declarație la început despre cazul Simonei Halep și îmi mențin cu tărie ceea am spus. În niciun caz nu ar fi trișat. Este o persoană minunată. În niciun caz nu ar fi greșit cu așa ceva”, a declarat Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep.