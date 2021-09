Simona Trașcă a ajuns de urgență la spital! Blondina e la un pas de operație. „Am văzut moartea cu ochii”

Noapte trecută Simona Trașcă a trecut prin clipe de coșmar. Aceasta s-a confruntat cu dureri sfâșietoare, iar astăzi a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Situația pare destul de gravă, iar blondina ar putea ajunge chiar la operație.

De mai bine de două săptămâni Simona Trașcă se confruntă cu dureri mari. Din cauza unei sarcini toxice, blondina a rămas cu câteva probleme de sănătate, care au început să se accentueze în ultima perioadă. Astfel, noapte trecută Simona Tașcă a avut parte de momente grele, iar astăzi a hotărât să meargă la spital. (CITEȘTE ȘI: DEZVĂLUIRILE FĂCUTE DE SIMONA TRAȘCĂ! ”AM AVUT SARCINĂ TOXICĂ ȘI DE ATUNCI AM RĂMAS CU NIȘTE PROBLEME”)

Pentru că nu a mai putut suporta durerile îngrozitoare și stările de leșin, Simona Trașcă a ajuns pe mâinile medicilor. Se pare că aceasta avea deja un tratament pe care nu l-a respecta, iar acum lucrurile s-au înrăutățit.

„Eu am văzut moartea cu ochii, m-am chinuit pana la 8 dimineața. Mă dureau ochii în cap, nu mai puteam, vomitam și fierea din mine. Am luat toate pastilele care existau pentru problema mea, degeaba. O să vad ce și cum. Mă simt exagerat de rău. Dacă m-am hotărât să merg la medic, e gravă situația.”, a declarat Simona Trașcă, la Antena Stars.

Simona Trașcă, la un pas de operație

Se pare că problemele de sănătate ale Simonei Trașcă sunt mai vechi, iar astfel de crize se întâmplau de două, trei ori pe an. Însă pentru că blondina a ignorat sfatul medicilor crizele s-au întețit și cel mai probabil o să fie nevoită să ajungă pe masa de operație.

„Am probleme cu bila de când mă știu, practic. Încă de când am rămas însărcinată, că am avut o sarcină toxică. Aștept să mi se zică dacă trebuie să mă operez sau nu. Cam cum arată situația cred că aș fi de operat. Vreau să cer doua păreri să fiu sigură. Eu făceam crize de 2 sau 3 ori pe an. Acum sunt foarte dese.”, a mai spus Simona Trașcă.

(VEZI ȘI: SIMONA TRAȘCĂ, AMENINȚATĂ CĂ VA FI RĂPITĂ DE PE STRADĂ: ”ÎNTR-O ORĂ, NU MAI EȘTI ÎN VIAȚĂ! MURIM AMÂNDOI, JUR!”)