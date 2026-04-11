Singurele magazine deschise și în ziua de Paște, duminică, 12 aprilie. Unde poți face cumpărături, inclusiv la mall

Un lanț important de magazine din România rămâne singurul retailer deschis în prima zi de Paște. Duminică, 12 aprilie, supermarketul își va primi clienții conform unui orar special adaptat sărbătorii.

Auchan, retailer de origine franceză, a anunțat un program special de funcționare în perioada sărbătorilor pascale. Toate magazinele rețelei din România vor avea orare adaptate, cu modificări valabile în zilele de Paște.

Care va fi programul magazinelor

În ziua de sâmbătă, 11 aprilie, magazinele Auchan vor avea un program mai scurt, urmând să își închidă porțile la ora 18:00. O excepție este unitatea din AFI Cotroceni, care va funcționa până la ora 20:00.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, doar magazinul Auchan din AFI Cotroceni va fi deschis pentru clienți. Acesta va avea un program special de funcționare, între orele 14:00 și 22:00.

Începând de luni, 13 aprilie, Auchan își va relua treptat programul normal de funcționare după perioada sărbătorilor. Cele mai multe unități vor fi redeschise începând cu ora 10:00, în timp ce magazinul Atac din Sibiu va începe activitatea mai devreme, de la ora 08:00.

Începând cu 14 aprilie, toate magazinele Auchan își vor relua programul obișnuit de funcționare.

Prezent pe piața din România de două decenii, retailerul francez gestionează în prezent o rețea de peste 500 de unități, care include hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate și francize Programul de Paște al magazinelor Carrefour prevede modificări în perioada sărbătorilor.

Sâmbătă, 11 aprilie, unitățile vor funcționa cu orar redus, urmând să își închidă activitatea la ora 19:00. În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, toate magazinele vor fi închise. De luni, 13 aprilie, activitatea va fi reluată, cu program între 07:00 și 22:00, urmând ca ulterior să se revină la orarul obișnuit.

Lidl va avea toate magazinele închise timp de două zile

Lidl va avea toate magazinele închise atât duminică, 12 aprilie, cât și luni, 13 aprilie 2026. Activitatea va fi reluată de marți, 14 aprilie, când rețeaua revine la programul obișnuit.

În cazul Kaufland, unitățile vor fi închise în prima zi de Paște, iar luni, 13 aprilie, vor funcționa într-un interval redus, între orele 09:00 și 18:00.

Și Mega Image își va închide magazinele în ziua de duminică, 12 aprilie, urmând ca luni să reia activitatea cu program scurt, între 09:00 și 19:00. Din 14 aprilie, magazinele revin la orarul normal de funcționare.

