Situația se complică în cazul Mihaelei Moise! Mama băiatului decedat în clinica din Turcia îşi strigă durerea. Cum se apără tiktokerii acuzaţi de jurnalistă

Situația se complică în cazul Mihaelei Moise! Așa cum știm, cunoscuta jurnalistă a cerut un ordin de protecție împotriva unor persoane de pe Tiktok după ce a s-a implicat într-un caz umanitar. Meme ne dezvăluia, în exclusivitate, coșmarul prin care trecea, susținând că este amenințată și hărțuită de mai mulți tiktokeri! Totul a pornit în urmă cu aproape trei luni, atunci când vedeta a fost contactată de mama unui copil foarte bolnav care nu mai avea șanse mari la viață. Vedeta a decis să îl ajute și prin intermediul unei doamne doctor l-a trimis la o clinică privată din Turcia. Din păcate, două luni mai târziu, băiatul și-a găsit acolo sfârșitul. Acum, mama tânărului iese la înaintare și acuză că băiatul ei nu a primit tratament corespunzător în clinică, dimpotrivă! Tânărul, spune mama lui, a fost tratat inuman și nici tratamentul nu i-ar fi fost administrat. Desigur că femeia nu este singura care are această părere. Și câțiva tiktokeri care au pornit o campanie de investigare a acestui caz susțin exact același lucru. În plus, tiktokerii susțin că Meme și doctorița din Turcia ar fi mână în mână. CANCAN.RO a stat de vorbă cu toți și a aflat detalii explozive despre un caz cutremurător!

Mihaela Moise ne dezvăluia acum câteva zile campania umanitară pe care a început-o în urmă cu două luni pentru un tânăr bolnav pe care a încercat să-l ajute. Totul a început după ce mama băiatului bolnav a apelat la ajutorul vedetei, care are o comunitate mare pe Tiktok, într-o ultimă speranță de a-și salva copilul. Mihaela Moise a reușit să trimită copilul la o clinică privată din Turcia acolo unde tânărul a fost tratat. Doar că, din păcate, medicii de acolo nu au reușit să-l salveze pe băiat. Ulterior, vedeta a ajuns din înger păzitor în inamicul numărul unu al mamei îndoliate. Femeia o acuză pe Meme că nu s-ar fi ocupat așa cum ar fi trebuit de cazul fiului său.

Tiktokerii care au proces cu Mihaela Moise, ies la atac! Ce spun mama băiatului decedat și oamenii implicați în caz

Camelia Oțel, mama tânărului de 22 de ani care a decedat în urmă cu o lună, ne-a contactat și a decis să ne dezvăluie cum a ajuns să ia legătura cu Mihaela Moise.

„Eu eram cu copilul meu în Italia, în ianuarie pe 15 m-am dus cu el la un spital de paliative. Medicii de acolo mi-au spus că nu mai are nicio șansă, i-am făcut tot, investigații, radioterapie și nu îi mai dădea șanse. Ne-a transferat la un spital de paliative. Am stat vreo două săptămâni, apoi în februarie le-am spus că vreau să merg acasă cu copilul, dar era scump și riscant. Am încercat acolo cu medicii de acolo să îmi aducă copilul acasă, voiam să moară acasă. Am decis să ies pe rețelele de socializare, pe Tiktok mai exact, să mă ajute cineva să îmi aducă copilul acasă cu o salvare privată, am zis să încerc”, începe mama copilului decedat povestea.

Mama băiatului decedat spune că fina ei i-a recomandat să îi ceară ajutorul Mihaelei Moise. Zis și făcut! „Mi-a zis fina mea de Mihaela Moise că este o doamnă cunoscută care se ocupă de cazuri de genul și poate mă ajuta. Am contactat-o și i-am cerut ajutorul să îmi duc copilul acasă. Dânsa a acceptat, apoi a venit cu ideea să meargă în Turcia copilul meu. M-a întrebat dacă aș vrea, eu am spus da. Mi-a zis că are o cunoștință în Turcia, este vorba despre doamna doctor care lucrează la un spital, să vorbesc cu ea”, a spus Camelia Oțel pentru CANCAN.RO.

Întrebată dacă știa de colaborarea dintre jurnalista Mihaela Moise și celelalte cazuri, mama susține că nu, însă disperarea a determinat-o să încerce orice soluție.

„Mi-a spus să trimit documentele și diagnosticul copilului. I le-am trimis, chiar cu o săptămână înainte îi făcusem CT-ul băiatului, deci era clar. Am așteptat o zi, apoi am întrebat-o pe doamna doctor dacă să venim. Mi-a dat un număr de la salvare din România ca să venim în Turcia, o salvare echipată cu medic, cu tot, dar costa 6000 de euro. I-am zis doamnei Mihaela, ea mi-a zis că se rezolvă cu 3.6000 de euro și că mergem în Turcia. I-am spus că vreau să merg și la Milano, să văd și altă părere, ea a spus că nu are rost, să mergem acum că tot avem cu ce”, a mai declarat mama băiatului.

Și, fiindcă și ceilalți tiktokeri sunt implicați în caz, fiind părțile pârâte în procesul deschis de Meme împotriva lor, aceștia ne-au contactat pentru a își spune și ei partea de adevăr. Printre ei se numără și Bogdan Opriș, cunoscut sub denumirea de Bogdan Cobra pe Tiktok. Bărbatul susține că mamei băiatului i s-ar fi întreținut o speranță falsă de către Mihaela Moise și doamna doctor de la clinica din Turcia pentru că ar fi avut alte interese la mijloc.

„Acea ambulanță era A2, adică exista doar un ambulanțier pe ea și nu este bine echipată. Au spus cele două (n.r. doamna doctor și Meme) au spus că există 80% șanse de reușită. Cum să spună așa ceva când medicina nu îi dă nici 1%? A fost o bătaie de joc, iar totul a fost făcut pentru a factura”, a spus tiktokerul Bogdan Cobra pentru CANCAN.RO.

„Am decis să mergem în Turcia, mi s-a adus o salvare care nu era adecvată, am plecat cu băiatul la risc. Doamna doctor spunea că da, veniți, există tratament, au plecat oameni în comă și s-au întors pe picioare. Era o manipulare sentimentală. Eu cred că nu le-a arătat medicilor tot diagnosticul copilului pentru că nu cred că mi-l primea spitalul”, mai spune Camelia Oțel.

Femeia a declarat că fiul ei a primit rele tratamente în clinica din Turcia și are și dovezi în acest sens. În plus, o altă Tiktokeriță, Ciuci, spune că respectiva doamnă intermediară nu ar fi medic, iar totul ar fi o manipulare.

„Acea doamnă intermediară nu este doctor. Ea ajută copiii din România, îi ia din Turcia și își ia comision”, susține tiktokerița Ciuci.

Cobra mai susține că mama băiatului are dovezi exacte când i s-a pus diagnosticul la spitalul din Italia, încă din luna martie. În plus, aceștia mai spun că Mihaela Moise avea toate aceste acte doveditoare, astfel că știa de diagnostic de atunci, nu din luna aprilie, atunci când băiatul a fost internat la clinica din Turcia.

„Când se prezintă un pacient în orice stadiu al bolii ar fi, se face o comisie medicală în care se decide ce tratament medical i se administrează. Acea comisie medicală nu a fost niciodată făcută. Mai mult decât atât, doamna tiktokeriță spune că Răzvan va fi operat de urgență în 17.04 la clinica din Turcia pentru că diagnosticul a fost greșit. El nu are cancer doar la osul sacral, ci are metastaze pulmonare. Spunea că în Turcia a fost descoperit asta, în condițiile în care doamna (n.r. Meme) avea toate actele, inclusiv acel CT din 18.03 efectuat de clinica din Roma, unde scrie clar că avea tumoare între plămânul stâng și inimă de 10 cm, plus încă 7-8 noduli, ceea ce știau și doamna jurnalist și doamna doctor. Ele au ieșit pe Tiktok și au spus că s-a diagnosticat greșit, cei din Turcia au descoperit metastazele pulmonare, ceea ce e o minciun[ pentru că doamna jurnalistă avea acea hârtie pe care era trecut clar diagnosticul din 18.03. A și ieșit la un moment dat pe Tiktok și a spus că Răzvan are metastaze. Deci nu i s-a descoperit nimic nou în Turcia„, spune Cobra.

Acuzațiile din partea Tiktokerilor nu se opresc aici. Aceștia susțin că facturile prezentate nu sunt reale. Așa cum știm, și Mihaela Moise ne spunea că are dubii în privința veridicității acestora.

„Acum, noi după toată nebunia asta, am descoperit că facturile nu sunt cele reale. Practic, acest copil era doar facturat în Turcia. Noi am descoperit în urma facturilor respective că tratamentul nu îi era administrat. Ba chiar era acolo pe facturi un tratament pentru o femeie la menopauză”, mai spune Ciuci, care o acuză pe Mihaela Moise că nu s-a informat suficient. „Am întrebat-o cum de ea, jurnalistă cu experiență, care teoretic are experiență cu lumea, nu s-a informat și a luat ea decizia să îl trimită în Turcia. De asta și sunt băgată în acest ordin pentru că eu nu am înjurat-o”, mai spune tiktokerița pentru CANCAN.RO.

„Am angajat o casă de avocatură care a câștigat 15 procese cu această clinică”

În privința repartierii băiatului decedat, Mihaela Moise ne povestea că s-a ocupat cât de mult a putut. Acum, mama tânărului decedat, vine să o contrazică.

„În ziua în care Răzvan nu mai era, pe 11.05, eram distrusă. Doamna Mihaela spune că mai sunt de dat 12.000 de euro de dat la spital. Aveam datorie. Ea îmi spune să ies pe live ca să strâng bani. De repatriere s-a ocupat un prieten de la noi din sat, Vlad. După care s-a mai strâns în conturile noastre 8.000 de euro. Ne-am dus cu doamna doctor să plătim 7.000 de euro în contul spitalului, 1.5000 i-am transferat doamnei doctor că mi-a spus că a cumpărat medicamente pentru băiat”, a mai declarat Camelia Oțel.

Mihaela Moise ne spunea în urmă cu câteva zile că a depus o sesizare la DIICOT, dar și toate actele necesare, de la facturi, la extrase de cont, pentru a se începe o anchetă în acest sens, căci și ea ar fi început să aibă dubii în privința doctoriței. Pe de altă parte, tiktokerul Cobra este convins că Meme a apelat la o strategie, fiind de altfel, mână în mână cu doamna doctor.

„Supoziția mea este că cele două sunt în cârdășie, se cunosc de câțiva ani și continuă să facă mânării. Ea nu este doctor, este un intermediar care prezintă pacienții la respectivul spital. Face turism medical, nu este manager, doctor. Ea se prezintă ca fiind doctor, dar ea nu este medic!„, spune bărbatul.

În plus, mama tânărului decedat și tiktokerii deja au apelat și ei la justiție. Spun că vor să angajeze un avocat care să se ocupe de caz și să descopere ce s-a întâmplat, de fapt, în clinica privată din Turcia.

„Doamna spune în această sesizare, a citit-o ea pe Tiktok și de acolo știu. Am făcut sesizare la DIICOT în condițiile în care avem bănuiala că facturile sunt fals eliberate de spital. Cu acea sesizare nu ai ce să faci, nimeni nu o să facă nimic, e un spital din Turcia si tu faci sesizări în România. Mihaela mai spunea că de ce nu vine mămica la DIICOT cu ea. De ce să vină? Să aibă ea acoperire că nu a făcut nimic? Nu, mama este în tratative cu un domn avocat care să prezinte cazul unui procuror și unui judecător în care vor fi cercetate in rem, nu acuzăm, toate persoanele implicate. Am angajat o casă de avocatură care a câștigat vreo 15 procese cu această clinică, deci sunt nereguli de multă vreme aici”, a mai susținut Bogdan Cobra.

