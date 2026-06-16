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Situație neașteptată pentru un șofer din Capitală! A vrut să scape de ambuteiaj, dar a rămas cu mașina împotmolită în beton

De: Anca Chihaie 16/06/2026 | 10:21
Situație neașteptată pentru un șofer din Capitală! A vrut să scape de ambuteiaj, dar a rămas cu mașina împotmolită în beton
Foto: TikTok
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Bucureștiul traversează o perioadă marcată de lucrări de infrastructură desfășurate simultan în mai multe zone ale orașului, ceea ce amplifică semnificativ dificultățile din trafic. Chiar și în sezonul estival, când în mod obișnuit capitala se mai eliberează parțial datorită concediilor, străzile rămân intens aglomerate, iar timpii de deplasare continuă să fie mari pe principalele artere.

Situația actuală este pusă pe seama numărului ridicat de șantiere deschise în același timp, multe dintre ele fiind proiecte de reabilitare sau modernizare a infrastructurii rutiere și edilitare. Autoritățile locale au justificat ritmul accelerat al intervențiilor prin necesitatea recuperării întârzierilor acumulate în anii anteriori, când o parte dintre proiecte a fost amânată sau implementată lent. În acest context, lucrările aflate în desfășurare sunt considerate esențiale pentru evitarea pierderii finanțărilor disponibile prin diverse programe de investiții.

A vrut să scape de ambuteiaj, dar a rămas cu mașina împotmolită în beton

În practică, însă, efectele sunt resimțite direct de participanții la trafic. Blocajele frecvente, devierile de traseu și restricțiile temporare au transformat deplasarea prin oraș într-un proces imprevizibil, în care chiar și distanțe scurte pot necesita mult mai mult timp decât în mod normal. În plus, suprapunerea mai multor șantiere în zone apropiate generează ambuteiaje care se propagă rapid în rețeaua rutieră urbană.

Un șofer din București a rămas blocat pe linia de tramvai, într-o încercare de a evita coloanele lungi formate pe carosabil. Traficul din Capitală, deja îngreunat de numeroase șantiere și restricții, îl determinase să caute o rută alternativă pentru a ajunge mai rapid la destinație. Alegerea s-a dovedit însă neinspirată, după ce vehiculul a ajuns să nu mai poată înainta pe șina destinată tramvaielor.

Situația traficului din capitală evidențiază o problemă structurală mai veche, legată de capacitatea limitată a rețelei rutiere de a susține volumul actual de autovehicule. Chiar și în absența lucrărilor, Bucureștiul se confruntă de ani buni cu congestionări semnificative, iar intervențiile recente nu fac decât să accentueze temporar această realitate. În același timp, autoritățile susțin că modernizarea infrastructurii reprezintă o etapă necesară pentru îmbunătățirea pe termen lung a mobilității urbane.

„De ce sunt atât de multe şantiere deschise în acelaşi timp în Bucureşti? Ştiu, disconfortul creat în special în trafic în această perioadă este mare. Îmi pare rău pentru acest lucru şi fac apel la înţelegerea dumneavoastră, căci vor urma câţiva ani, nu foarte mulţi, în care vom deschide şi vom închide succesiv mai multe şantiere. În acest context, sunt dator cu câteva răspunsuri la întrebările pe care mi le-aţi adresat punctual”, a transmis primarul Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook.

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