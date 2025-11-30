Acasă » Știri » Skincare la 4 ani, noua isterie globală! Fenomenul stupefiază lumea medicală: “E înfiorător”

Skincare la 4 ani, noua isterie globală! Fenomenul stupefiază lumea medicală: “E înfiorător”

De: Diana Cernea 30/11/2025 | 15:07
Skincare la 4 ani, noua isterie globală! Fenomenul stupefiază lumea medicală: “E înfiorător”

Un nou val de produse cosmetice pentru copii, de la adolescenți la preșcolari, aprinde spiritele în lumea dermatologilor, scrie The Guardian. Noile game de skincare pentru „Generația Alpha” sunt catalogate drept „inutile, riscante și, sincer vorbind, distopice”.

Fenomenul „Sephora kids” continuă să explodeze: copii de 7, 8 sau 9 ani postează online filmulețe în care testează creme, seruri și măști de la branduri scumpe precum Drunk Elephant sau Sol de Janeiro. În această isterie generală intră acum și actrița Shay Mitchell, care a lansat o mască hidratantă pentru copii de 4 ani, inspirată, spune ea, de fiicele sale.

Brandul ei, Rini, se prezintă ca locul „unde skincare-ul întâlnește joaca” și promite ritualuri blânde care să „creeze obiceiuri sănătoase”. Toate astea sună drăguț – până când intervin specialiștii.

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Ridicol și periculos.” Dermatologii demontează trendul

Medicii nu se feresc să critice acest trend în termeni duri. „Este ridicol. Total inutil, riscant și cu zero beneficii,” spune Dr. Emma Wedgeworth, care este dermatolog în Londra.

„Pielea copiilor este mult mai sensibilă, iar expunerea la ingrediente inutile poate provoca iritații și alergii mai târziu.”

Ea avertizează și asupra altui efect: „Copiii mici sunt în mod natural lipsiți de complexe. Nu e de dorit să le cauzăm anxietăți legate de aspectul fizic la o vârstă la care ar trebui să se joace, nu să-și analizeze porii.”

(Sursă foto: Profimedia)

În plus, multe dintre aceste game sunt, după spune dermatologul, „100% marketing, nu știință”: produse parfumate, măști colorate, formule fancy – dar fără beneficii reale pentru pielea foarte tânără.

O altă specialistă în domeniu, dr. dermatolog Amy Perkins, scrie pe Instagram că brandurile care promovează măști „blânde” pentru copiii de 4 ani fac parte dintr-o „distopie glossy”: „Industria cosmetică își extinde tentaculele de la adolescenți… la preșcolari. E înfiorător.”

Cum arată „skincare-ul pentru copii” în 2025

• Rini – măști tip sheet cu animale, pentru 4+ ani, 11 lire setul, 100% bumbac și vitamina E.
• Ever-eden – primul brand creat de dermatologi pediatri pentru copiii sub 14 ani; kituri pentru copii de 3–8 ani, cu SPF 20 și ingrediente vegane, poate ajunge până la 92 de dolari setul.
• Superdrug POP – gamă pentru 13–28 ani, creată împreună cu tinerii consumatori, cu un ten în dezvoltare.

Medicii insistă: la vârste mici, skincare înseamnă… strictul necesar

Specialiștii sunt categorici. Aceștia recomandă:
• spălare blândă
• hidratare dacă pielea e uscată
• protecție solară
• fără parfumuri, măști, ritualuri de 8 pași sau produse pentru adulți, în miniaturiză.

(Sursă foto: Profimedia)

Dermatologii avertizează că transformarea skincare-ului într-o joacă drăguță, cu ambalaje pastelate, animale, sclipici, maschează o problemă reală: o industrie care vânează clienți cu vârste tot mai mici, iar părinții, presați de social media, cedează.

Concluzia dermatologilor? „Skincare-ul pentru copii nu trebuie să fie cool, instagramabil sau viral. Trebuie să fie sigur, simplu și cât mai rar.”

CITEȘTE ȘI: Oana Monea s-a săturat să fie criticată și s-a demachiat în direct. Cum arată fără filtre ispita de la Insula iubirii 2025

Tags:
Iți recomandăm
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Știri
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de Anna Lesko
Știri
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de…
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale întunecate
Adevarul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut ...
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de Anna Lesko
Regina Instagramului, devastată după ce și-a scanat creierul. Medicii i-au dat verdictul crunt: „Nu ...
Regina Instagramului, devastată după ce și-a scanat creierul. Medicii i-au dat verdictul crunt: „Nu accept așa ceva!”
Florina din Argeș a fost găsită moartă, în baie. Avea doar 21 de ani. Iubitul ei a făcut descoperirea
Florina din Argeș a fost găsită moartă, în baie. Avea doar 21 de ani. Iubitul ei a făcut descoperirea
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Are soț cu 12 ani mai tânăr: „Este un om bun și blând”
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Are soț cu 12 ani mai tânăr: „Este un om bun și blând”
Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București. O turtă dulce este 15 lei
Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București. O turtă dulce este 15 lei
Vezi toate știrile
×