Smiley + Sore = Jumătate: ”Cred că asta e cheia în orice relație de iubire”

Smiley + Sore = Jumătate. Adică… cea mai nouă piesă lansată de cei doi artiști. Smiley și Sore au colaborat împreună pentru un single care va ajunge, cu siguranță, la inimile fanilor.

“Jumatate” este cea mai noua piesa cantata de Sore impreuna cu Smiley, o piesa despre placeri si despre pacate, asa cum se vede prin ochii lui Sore: “Am simtit mereu nevoia de acest du-te vino in relatie. Cred ca asta e cheia in orice relatie de iubire, din cand in cand sa te mai joci, sa te tachinezi ca sa te redescoperi si sa mentii iubirea vie.”

Sore face un bilant personal de placeri si pacate: ”Placeri versus pacate sau pacate din placere? Va provoc si pe voi, lista mea e cam lunga, imi place adrenalina la volan si pe placa de snowboard, sunt dependenta de cofeina, sunt shopaholica…Cred ca as mai putea sa gasesc si altele.” (CITEȘTE ȘI: CUM A AJUNS SMILEY ASTĂZI, DIN GREȘEALĂ, ÎN DIRECT LA „TEO SHOW” DE LA KANAL D)

Sore si Smiley impart si cate jumatate de videoclip intr-o continua iluzie optica, o executie facuta exclusiv in postproductie grafica: “Se spune ca lucrurile bune se lasa asteptate. Am asteptat momentul potrivit sa facem o melodie care sa ne reprezinte in egala masura, iar Jumatate este jumatate Smiley, jumatate eu, de la vibe, la stil muzical, la interpretare, la energie”, povesteste Sore.