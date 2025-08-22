Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!

Un nou scandal lovește familia regală britanică, după ce potrivit zvonurilor, Meghan Markle ar avea o fiică secretă pe care o ține ascunsă de soțul ei, Prințul Harry.

Când lucrurile păreau să se așeze pentru mezinul Regelui Charles al III-lea, drama lovește din nou. În presa americană au apărut informații cum că Ducesa de Sussex ar avea un copil ilegitim, făcut în timpul căsniciei cu Harry.

Mai mult, prințul britanic este hotărât să divorțeze de consoarta sa, potrivit RadarOnline.

Din 2018 de când și-au legat destinele, controversele s-au ținut de Harry și Meghan. Soția a intrat în conflict cu familia sa, apoi Ducele de Sussex a decis să se retragă din îndatoririle oficiale în 2020, după ce în prealabil a făcut dezvăluiri despre ce îl nemulțumește la Casa Regală.

Cei doi au încercat să-și lanseze carierele în domeniul media, prin doua documentare semnate de Netflix, însă așteptările mari s-au soldat cu dezamăgiri pe măsură. Totodată, presiunea financiară a creat fricțiuni în cuplu, deoarece Prințul Harry nu mai era același fără finanțele familiei sale.

Fiica secretă și zvonurile de divorț

Harry și Meghan s-au cunoscut în 2016 la o petrecere iar de atunci au rămas nedespărțiți. Împreună au doi copii, un băiețel și o fetiță. Însă se pare că nu totul este la fel de frumos cum se vede la suprafață.

Gurile rele spun că imediat după căsătorie, Meghan ar fi lipsit mai mult de acasă pentru a se dedica proiectelor cinematografice. În realitate, ar fi avut o relație cu un avocat din Boston, alături de care are o fiică, născută în aceea perioadă petrecută departe de soț.

Mulți spun că acesta ar fi fost principalul motiv pentru care Harry a decis în 2020 să renunțe la succesiunea la tron și la îndatoririle regale, pentru a fi în permanență alături de soția sa, în Statele Unite. Până în acest moment, zvonurile privind despărțirea sau existența fiicei nu s-au confirmat, însă surse apropiate familiei regale susțin că Harry trebuie să îndeplinească o condiție dificilă pentru a-și recăpăta statutul și finanțele.

Tatăl său, Regele Charles al III-lea, este hotărât să-i redea demnitatea regală fiului său doar dacă divorțează de Meghan, aspect pe care Harry îl detestă.

Totuși, dacă este să o credem pe cuvânt pe Meghan, aceasta ar fi declarat într-un interviu recent că toate bârfele despre familia lor sunt neadevărate, are o relație bună cu socrul ei și va fi alături de Harry până la sfârșitul vieții.

