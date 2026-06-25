Șoferii români care au încercat să păcălească radarul e-SIGUR riscă acum închisoarea. Greșeala făcută de 32 de persoane

S-a terminat cu șmecheria pe șoselele din România! Disperați să nu rămână pietoni după ce au fost surprinși „zburând” pe asfalt, zeci de șoferi au apelat la o tactică pe cât de veche, pe atât de periculoasă: au dat vina pe neveste! Însă planul de acasă nu s-a potrivit deloc cu tehnologia de ultimă generație a Poliției.

Zeci de conducători auto au crezut că pot păcăli vigilența autorităților declarând în fals că în momentul radierii la volan se afla partenera de viață. Ghinion total! Noul sistem inteligent e-SIGUR beneficiază de lentile ultra-performante și radare capabile să scaneze habitaclul mașinii în detaliu.

Veste proastă pentru șoferi

Aparatele fixe și mobile pot detecta viteza de la distanțe uriașe, de peste un kilometru, iar în momentul declanșării, fotografia oferă o claritate de cristal. Astfel, când agenții verifică imaginea, „magia” se destramă instantaneu. În loc de o amendă simplă, minciuna trimisă prin poștă se transformă direct în dosar penal pentru fals în declarații, infracțiune care se pedepsește dur, cu închisoare de la 2 luni la 3 ani! Deci, adio permis și, posibil, adio libertate!

Doar în acest an, nebunia de pe șosele a atins cote alarmante, fiind înregistrate peste 51.000 de depășiri ale limitelor legale. Majoritatea au fost mici scăpări, însă peste o sută de vitezomani au rulat cu peste 50 sau chiar 70 km/h peste limita permisă!

Se măresc amenzile de la 1 iulie

Dacă riscul de pușcărie nu era de ajuns, de la începutul lunii iulie vine lovitura de grație pentru bugetele tuturor șoferilor. Punctul-amendă explodează și ajunge la valoarea de 216,25 lei! Grila de sancțiuni care sperie România:

Clasa I (2-3 puncte): Între 432,5 și 648,75 lei pentru banala centură uitată, oprirea interzisă sau dacă ai depășit viteza cu până la 20 km/h. Tot aici intră și cei care uită să semnalizeze, trec pe galben sau merg cu mașina lovită mai mult de o lună!

Clasa a II-a (4-5 puncte): Între 865 și 1.081,25 lei.

Clasa a III-a (6-8 puncte): Între 1.297,5 și 1.730 de lei.

Clasa a IV-a (9-20 de puncte): Între 1.946,25 și 4.325 de lei – pragul horror unde se lasă și cu permisul suspendat!

Clasa a V-a (21-100 de puncte): Între 4.541,25 și 21.625 de lei (coșmarul suprem dedicat exclusiv firmelor).

VEZI ȘI: Amenzi mai mari pentru șoferi după 1 iulie. Tabelul complet al sancțiunilor din trafic

Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump