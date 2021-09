Sonny Flame, pe numele real Mihai Răzvan Preda, a intrat în industria muzicală în urmă cu mai bine de 15 ani și de atunci e nelipsit din topurile muzicale. Cu toate acestea, artistul a preferat mereu să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor, iar acum cu atât mai mult, când au tot apărut zvonuri legate de divorț. În exclusivitate, pentru CANCAN.RO Sonny Flame a scos la iveală detalii neștiute despre fiica lui, Elena Natalia.

În urmă cu doar câteva luni, Sonny Flame ținea prima pagină a tabloidelor cu presupusul divorț de Lena Preda. Acum, când apele s-au calmat, am luat legătura cu faimosul solist, care ne-a vorbit, în exclusivitate, despre viața de familie. Deși Sonny Flame a preferat să nu discute despre soția sa, ne-a dezvăluit că întreaga familie este bine și ne-a povestit cu lux de amănunte ce se întâmplă în viața fetiței lui.

Mândru nevoie mare de micuța lui, Sonny Flame ne-a povestit că Elena Natalia, în vârstă de 7 ani, este deja artist cu acte în regulă! Micuța ia lecții de pian și tatăl ei consideră că s-ar potrivi de minune în lumea muzicii. „Nati”, așa cum o alintă tatăl ei, are deja câteva piese lansate și face furori ori de câte ori apare pe rețelele de socializare ale părinților, semn că e o vedetă în devenire.

Sonny Flame are o minune de fetiță! Elena Natalia îi calcă pe urme?

În ciuda calităților pe care Elena Natalia le are, Sonny Flame recunoaște că fetița lui are dreptul de a alege ceea ce își dorește să facă. Deși, ca orice părinte, el ar fi bucuros să îi devină exemplu micuței, artistul spune că o va susține indiferent de profesia pe care o va alege.

„Suntem bine, totul e bine și cu muzica, și cu fetița. Are 7 ani acum și mi se pare că are foarte mare înclinație spre muzică. Face pian de câteva luni și are super-auz. Recunosc, mi-ar plăcea să aleagă drumul ăsta, dar nu țin neapărat.

Vreau să facă ceea ce îi va plăcea și ce o va face fericită. Eu nu o să îi impun nimic”, ne-a declarat Sonny Flame, în legătură cu fetița lui.

Cum se împarte Sonny Flame între carieră și viața de familie?

După relaxarea restricțiilor, majoritatea artiștilor au răsuflat ușurați, pentru că au reînceput evenimentele. Sonny Flame ne-a mărturisit că a fost foarte ocupat în ultima perioadă și, râzând, ne-a spus că e pe „Workflow”. După concediul cu peripeții din Dubai, a ales să plece câteva zile în Turcia, unde nu s-a odihnit, ci a lucrat intens la următoarea piesă pe care o va lansa.

„Am lucrat fără întrerupere în perioada asta. Sunt pe «workflow» (n.r.- flux de muncă). Au început și concertele, dar sper să nu vină iar vreun lockdown că abia începuse să se dezmorțească treaba. La capitolul concediu… am fost o săptămânaă în Istanbul, dar nu am stat. Am lucrat până și acolo, am filmat videoclipul următoarei piese”, a mai precizat Sonny Flame.

