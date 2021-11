Sora Vivianei Sposub „s-a abonat” la o platformă de dating

Nu multă lume știe că frumoasa Viviana Sposub are o soră la fel de frumoasă, dar mai puțin norocoasă… în dragoste. Chiar dacă este posesoarea unui fizic răvășitor, „cumnata” lui George Burcea a fost ocolită de săgeata lui Cupidon și acum își caută perechea pe o cunoscută platformă de dating. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini și detalii.

Cu toate că nu sunt gemene, ba chiar între ele există o diferență de opt ani, Viviana și Bianca Sposub seamănă izbitor. La cei 31 de ani, „cumnata” lui George Burcea a îmbrățișat cu mare succes o carieră în IT, dar pe lângă asta se mândrețe și cu un fizic de invidiat. Cu toate că a fost înzestrată de mama natură cu un fizic care atrage privirile tuturor reprezentanților sexului tare, Bianca Sposub se pare că nu prea a avut prea mare noroc în amor.

S-a „abonat” la Tinder!

Pesemne că a fost extrem de dezamăgită de ultima relație, astfel că sora Vivianei Sposub, mai nou, a decis să-și încerce norocul și în mediul online. Pe lângă rețelele clasice de socializare, Instagram și Facebook, „cumnata” lui George Burcea a devenit extrem de activă și pe Tinder, una dintre platformele de dating cunoscute.

Mai mult ca sigur, după cum arată profilul Biancăi, tânăra nu are cum să nu-și găsească jumătatea sau măcar un partener.

Viviana, relație specială cu sora ei!

„Ne înţelegem foarte bine, avem o relaţie specială, dar, din păcate, de vedem foarte rar. Înainte eram nedespărțite, ieșeam foarte des la petreceri, în oraş sau la evenimente. Acum încercăm să ne vedem când de des putem, când am şi eu vacanțe, însă distanța îşi spune cuvântul.

Sunt extrem de fericită şi recunoscătoare că am o asemenea soră şi că mă pot bucura alături de ea de nişte momente minunate. Noi nu prea ne spunem una celeilalte lucruri profunde şi chiar ne certăm destul de des, dar orice ar fi, suntem şi vom fi cele mai bune prietene”, mărturisea Viviana Sposub, în urmă cu ceva timp, pentru o publicație din România.

Viviana și George Burcea, dragoste la prima vedere!

Deşi se zvonea că Viviana s-ar fi despărţit de actualul său partener în urmă cu câteva luni, se pare că cei doi se înţeleg mai bine ca niciodată. Recent, Viviana Sposub a dat detalii despre relația sa de cuplu în cadrul unui interviu.

„Având în vedere că mă simt atât de bine în relaţia asta, mă văd alături de George toată viaţa. Dar nu cred că este grabă! El mai are nişte treburi de rezolvat. Cred că Dumnezeu le rânduieşte pe toate fix cum este nevoie (…) Pot spune doar că relaţia noastră este o relaţie normală, sănătoasă, cu multă pasiune.

Încercăm să ne bucurăm pe cât posibil de această chimie şi să rezolvăm cât mai repede şi cât mai frumos orice problemă sau discuţie apare vreodată între noi (…)

Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs «extorsiunea». Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie”, a mărturisit Viviana, pentru o publicație din România.

