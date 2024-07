Sorana Cîrstea se retrage din tenis din cauza unei accidentări grave. Decizia e temporară

Sorana Cîrstea (locul 31 WTA) se retrage temporar de pe terenul de tenis. Sportiva se confruntă cu dureri cumplite din cauza unor probleme de sănătate. Iubitorii sportului alb au primit vestea chiar din partea româncei. Anunțul a fost făcut public pe o rețea de socializare.

Sorana Cîrstea trece printr-o perioadă dificilă. Recent, sportiva a anunțat pe o rețea de socializare că ia o pauză de la următoarele partide de pe terenul de tenis. Românca se plânge de dureri insuportabile la picior din cauza unor probleme mai vechi de sănătate.

În cadrul unei postări pe rețelele de socializare, Sorana Cîrstea le-a transmis fanilor săi că se va retrage de pe terenul de tenis pentru o perioadă de timp nedeterminată. Calvarul a început în urmă cu 5 luni, atunci când a început să aibă probleme cu fasciita plantară. Deși a făcut tot posibilul să joace și să nu piardă turneele importante, sportiva a mărturisit că a ajuns într-un punct în care nu mai poate suporta durerea și are nevoie de timp pentru a se recupera și pentru a se vindeca.

“În ultimele 5 luni am avut probleme cu fasceita plantară severă. Am făcut tot ce era posibil ca să joc şi să nu pierd turnee importante. Dar am ajuns la un punct în care durerea este insuportabilă, este foarte greu să mă antrenez şi singura soluţie rămasă este o perioadă mai lungă de pauză. Nu ştim în acest moment cât timp va dura recuperarea, dar voi face tot posibilul pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil”, a anunțat Sorana Cîrstea pe rețelele de socializare.