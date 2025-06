Sorin Constantinescu a răbufnit la Dan Diaconescu DIRECT: ”Nu o să funcționeze Guvernul ăsta!”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Sorin Constantinescu a criticat dur componența noului Guvern, pe care îl consideră, de fapt, „aceiași oameni cu alte costume”. Printre acuzațiile cele mai puternice s-a numărat și numărul exagerat de vicepremieri. Iată ce a spus!

Pe lângă lipsa de eficiență a actualei guvernări, Constantinescu a adus în discuție o temă gravă: risipa bugetară și sărăcia extremă a populației, România fiind, spune el, pe primul loc în UE la gradul de sărăcie. În opinia sa, adevărata problemă nu e lipsa banilor, ci hoția sistematică tolerată la vârf.

Sorin Constantinescu a spus că s-au pierdut 91 de miliarde de euro din bugetul de stat între 2017 și 2024, potrivit unui raport al Curții de Conturi. Acesta este convins de faptul că actualul guvern e sortit eșecului, pentru că nu poate funcționa într-o structură în care „ciorditorii” trag într-o direcție, iar puținii oameni serioși în alta.

Sorin Constantinescu: Deci noul Guvern e vechiul Guvern. Deci iese Nicușor, iese Bolojan, ies ăștia toți șefi de partid. Și tu pui patru vicepremieri. Păi ce faci fratele meu cu patru vicepremieri? Ce fac ăia acolo? Deci un vicepremier are cabinetul lui, are șef de cabinet, are secretară, are 3-4 consilieri, are birou. Deci ăla costă sute de mii de euro fiecare – bugetul de stat. La ce ne trebuie? Că ăia nu fac nimic. Deci vicepremier au o funcție onorifică. Doar că statul român plătește în fiecare lună sute de mii de euro. Cabinet, consilieri, șef de cabinet, secretară, șoferi, trei mașini, cinci mașini. Păi pe o parte tu vii și îmi spui domnule, suntem în r*hat până în gât și nu mai avem bani de pensii și salarii și pe o parte tu îmi pui patru vicepremieri.

DD: Dar asta mă interesa acum, dacă luau puterea suveraniștii, Sorin Constantinescu, acum poreclit Elon Musk de România, trebuia să se ocupe de eficientizarea banilor țării, de tăieri. Ce tăiai? Ce făceai tu la ora asta? Cum arăta România dacă erați voi la putere? Așa vedem cum arată.

Sorin Constantinescu: Nu doar eu. Eu nu mă consider un economist de succes sau ceva. Sunt și un om de afaceri. Sunt un om banal. Nu am studii la Sorbona sau la… Unde a avut Nicușor la Sorbona, dar au găsit că de fapt nu era Sorbona, era altceva. Era o soră mai săracă dintr-un orășel, dintr-un sat. Sunt soluții concrete și clare de a reduce deficitul bugetar fără să te atingi de buzunarul românilor. Noi oricum suntem săraci. Ca și grad de sărăcie, raportul Comisiei Europeane de anul trecut din noiembrie-decembrie spune că suntem pe locul 1 ca și grad de sărăcie în UE. Adică, eu ciordesc 35 de ani, cum a zis Orwell. Știi cum a zis Orwell? A zis, nu poți să reconstruiești o țară cu unii care au distrus-o. Îți trebuie alți oameni. Nu contează care sunt. Ia-i de pe stradă. Ia trei oameni primii de pe stradă, pune-i acolo, că-s mai buni decât ăia care au distrus-o clar, pentru că tu după ce ai ciordit 35 de ani, că de-aia prinde poliția toți hoții de apartamente, de mașini, la bănci, pentru că ei nu se mulțumesc, ca și ăștia. Ei nu mai sunt satisfăcuți că au ciordit miliarde și îți explic, am dovezi că au ciordit sute de miliarde, nu zeci de miliarde. Ei nu se mai satură, adică e clar că oamenii ăștia vor face ce au învățat ei în 35 de ani. E evident, sunt aceiași oameni, identici, nu sunt alți oameni.

A apărut acum în presă un raport. Curtea de Conturi a constatat în perioada 2017-2024 abateri bugetare de 91 de miliarde de euro. Deci în șapte ani de zile s-au ciordit 91 de miliarde de euro. Și tot curtea de Conturi, că acolo sunt tot oameni puși politici ca să-i scuze pe ăștia cu 91 de miliarde de euro, zic domnule, poate au registrat greșit în contabilitate sau poate au interpretat greșit legea. Adică ANAF-ul dacă vine la mine în control, zice nu-l amendăm pe Constantinescu că a făcut evazie fiscală, nu-i luăm casa, nu-i punem sechestru pe conturi, că poate săracul a interpretat greșit legea și nu e de vină.

Cam așa au spus. Este raportul publicat în presă. 91 de miliarde de euro în șapte ani. Peste 12 miliarde de euro pe an.

DD: În condițiile în care ei acum vor să mărească taxele pentru o lipsă de 6 miliarde în anul ăsta.

Sorin Constantinescu: Nu o să funcționeze Guvernul ăsta. Pentru că ăia vor să ciordească continuare. Bolojan e om serios și vrea să facă treabă cum a făcut la Oradea și nu o să lase ciorditorii ăștia. Nu o să înțeleagă cu ei nicicum. O să fie un joc de-a șoarcele și pisica, de-a hoții și mardiștii.