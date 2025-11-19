Sorina Blaj conduce bolizi de top + vilă ultracentrală de jumătate de milion de €! Patroana Crystal Dental bifează luxul la toate capitolele!

Medicul Sorina Blaj trece printr-o perioadă extrem de nefastă. După tragedia care a avut loc la clinica ei dentară, acolo unde o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața, în urma unei proceduri, fondatoarea pare destul de agitată. Cariera sa, care până de curând părea că era aproape de apogeu, a atins declinul. Afacerile au mers ca pe roate, iar doctorița a investit sume considerabile, nu doar în clinică, ci și în bolizi cu mulți cai putere. CANCAN.RO are imagini cu mașinile pe care le conduce patroana Crystal Dental Clinic, dar și detalii despre vila în zona ultracentrală în care locuiește.

Tragicul eveniment care a avut loc de curând la clinica specializată în sedare profundă a îngrozit o țară întreagă. Au ieșit la iveală și anumite nereguli legate de unele cabinete ale clinicii, iar acum, toată atenția s-a mutat pe medicul Sorina Blaj. CANCAN.RO vă arăta primele imagini cu patroana clinicii, vizibil afectată de întreaga situație (VEZI AICI IMAGINI ȘI DETALII). Fondatoarea Crystal Dental Clinic se bucura de o viață lipsită de griji până de curând. Business-ul mergea ca pe roate, iar bunurile femeii stau mărturie a acestui lucru.

Se plimbă cu bolizi unul și unul, dar nici vila unde locuiește nu e de lepădat. Ba dimpotrivă! Grupul Crystal Dental Clinic deține patru clinici în Capitală, iar în urmă cu aproximativ o lună, doctorița a inaugurat Crystal Dental Dreamzzz, cu o investiție de peste 1 milion de euro.

Sorina Blaj, fondatoarea Crystal dental Clinic, jonglează cu bolizi de lux

În primă fază îl vedem pe bărbatul care o însoțește pe doctoriță, el fiind și cel care conduce mașina. Un BMW X3, care pare să fie tare interesant pentru el. CANCAN.RO vă dezvăluia că bărbatul este un cunoscut artist, mai exact DJ (VEZI AICI MAI MULTE DETALII). Nu știm cu exactitate care este motivul pentru a analizat cu minuțiozitate mașina, pe toate părțile, după ce a coborât de la volan, dar părea că vrea să se asigure că nu e nimic suspect. Mergem mai departe, la lăsarea serii o vedem și pe Sorina Blaj, cu DJ-ul, însă bolidul e altul. Un Mercedes GLC 300, care ajunge la aproximativ 65.000 de euro.

Și de data aceasta, tot el era la volan, iar destinația a fost locuința medicului. Și aici există niște detalii care merită comentate, asta pentru că nu vorbim despre o vilă oarecare, situată într-o zonă accesibilă tuturor. Ci una ultracentrală, la care doar cei cu conturi grase au acces, iar o casă poate atinge lejer jumătate de milion de euro.

