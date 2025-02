'Sosia' Adrianei Bahmuțeanu rupe tăcerea despre chinurile suferite de jurnalistă, în mariaj: „Să ameninți pe cineva cu pistolul...”

Ana Bahmuțan, ”sosia” Adrianei Bahmuțeanu, este femeia care a împărțit aceeași soartă cu vedeta și a trecut prin aceeași căsnicie grea cu Cosmin Bahmuțan. Bărbatul ar fi fost violent cu amândouă, iar relațiile ambelor femei cu acesta au fost pline de frică și nefericire.

Având în vedere că au trăit situații foarte similare, Adriana Bahmuțeanu și Ana Bahmuțan sunt apropiate acum. Cele două au iubit același bărbat în perioade diferite, iar vedeta a povestit în urmă cu mulți ani chinurile prin care trecea din cauza primului ei soț pe care l-a cunoscut la o vârstă fragedă.

„El era dintr-o familie de preoți și ni s-a spus că nu putem trăi în păcat, așa că am făcut o logodnă la biserică, iar când am împlinit 18 ani, ne-am dus singuri, fără să știe nimeni, la Starea Civilă și am făcut actele. Părinții au fost disperați, le-am dat o lovitură foarte urâtă. Mama mi-a spus doar atât: să nu fac copii. Eram foarte mândră de soțul meu și nu mai vedeam pe nimeni în fața ochilor. Eu cred că sunt genul ăla de femeie căreia îi convine statutul de femeie măritată, la casa ei. Toată viața mea am avut relații lungi, de altfel.

Între timp el a devenit foarte gelos pentru că eu îmi doream să lucrez în presă și avem deja niște colaborări. Eu mă maturizasem și mi-am dat seama că eu îmi doresc altceva de la viață decât el.

Îmi aduc aminte că eram vecini cu Romică Țociu și cu Ștefan Bănică și am vrut să fac un interviu cu Ștefan și mi-am furat-o rău. Am luat bătaie din cauza lui, dar așa a fost să fie. Peste ani de zile m-am mutat într-un alt apartament, în bloc cu Ștefan Bănică. Mă urmărește!”, povestea Adriana Bahmuțeanu în urmă cu mult timp în cadrul unei emisiuni.