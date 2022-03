Soția lui Zelenski, mesaj emoționant pentru victimele războiului

Olena Zelenska, prima doamnă a Ucrainei, a surprins internetul cu mesajul său. Aceasta a dezvăluit bilanțul primei luni de invazie, iar cifrele sunt înfiorătoare! Reacțiile nu au încetat să apară, iar gestul său a fost criticat dur.

Pentru a marca o lună de la începerea războiului, Soția lui Volodimir Zelenski a transmis, prin intermediul contului său de Facebook, un mesaj la care nimeni nu se aștepta. Aceasta s-a destăinuit cu privire la cât de greu le-a fost ucrainenilor în această lună.

„Acum exact o lună, ne-au trezit sunetele exploziilor care nu s-au oprit de atunci. Ne-am trezit într-o realitate diferită în care războiul a intrat în casele noastre. Timpul zboară altfel în război. Am îmbătrânit cu zece ani. Am învăţat să diferenţiem sunetele artileriei care sosesc în timpul bombardamentelor. Nu ne-am confruntat doar cu un agresor rus, ci am întâlnit criminali de război care ucid civili în mod deliberat”, a trasnmis Olenei Zelenska de pe contul de Facebook. (CITEȘTE ȘI: Vladimir Putin, în corzi! Părăsit de cine se aştepta mai puţin. Reacţie furibundă după ce a aflat că vrea să-l “lase”)

Mesajul soției lui Zelenski

Soția președintelui ucrainean a spus care sunt cifrele morții pentru locuitorii din Ucraina. Pentru început, a dorit să precizeze faptul că rușii au ucis 121 de minori. Aceasta condamnă lipsa de conversație cu Rusia și aruncă toată vina pe poporul rus.

„Ei ucid copii – 121 de copii morţi – 121 de răni în inimile noastre care nu se vor vindeca niciodată. Civilii ucişi de bombardamentele inamicilor zac în gropile comune de la Mariupol, Irpen, în curţile propriilor noastre case. Sute de mii de oameni ai noştri sunt lipsiţi de orice mijloc de comunicare de către inamic – în subsolurile regiunilor Mariupil, Kiev şi Harkov.”

Prin interiorul mesajului său, Olena Zelenska a spus că peste 150.000 de bebeluși s-au născut în timpul conflictului armat. Condițiile venirii lor pe lume au fost complicate, prin subsoluri ale spitalelor. De asemenea, prima doamnă a Ucrainei a spus că aproape 300 de școli au fost avariate, în urma conflictului.

„Totuşi, medicii noştri continuă să salveze vieţi chiar şi în aceste condiţii dure. Şi peste 15.000 de bebeluşi s-au născut în subsolurile spitalelor. Două sute nouăzeci şi unu de şcoli au fost avariate sau demolate. Cu toate astea, copiii noştri învaţă în adăposturi pentru că vor avea nevoie de cunoştinţe în viaţa lor paşnică, pe care, fără îndoială, o vor avea în curând. Cât timp trăim, există întotdeauna acel „încă”. Atât timp cât vom trăi, putem reconstrui ceea ce a fost distrus; putem vindeca suferinţa şi să devenim versiuni mai bune şi mai puternice ale noastre. Aşa că, trebuie să trăim!” (CITEȘTE ȘI: Zelenski cere ajutorul întregii planete. Ce a spus președintele Ucrainei, după o lună de război)