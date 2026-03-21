Acasă » Știri » Soția marinarului mort în Portul Midia, declarații sfâșietoare! Bărbatul urma să ajungă în fața altarului: „Aveam un botez de făcut și o cununie religioasă”

Soția marinarului mort în Portul Midia, declarații sfâșietoare! Bărbatul urma să ajungă în fața altarului: „Aveam un botez de făcut și o cununie religioasă”

De: Alina Drăgan 21/03/2026 | 20:23
Soția marinarului mort în Portul Midia, declarații sfâșietoare! Bărbatul urma să ajungă în fața altarului: „Aveam un botez de făcut și o cununie religioasă”
Soția marinarului mort în Portul Midia, declarații sfâșietoare /Foto: Social media

O adevărată tragedie a avut loc în Portul Midia, unde un remorcher cu 5 marinari s-a scufundat. Trei dintre marinari sunt încă dispăruți, iar căutările sunt îngreunate din cauza vremii. În timp ce salvatorii fac eforturi pentru a îi găsi, familiile marinarilor își strigă durerea. Soția celui mai tânăr dintre ei a făcut declarații sfâșietoare. Femeia este însărcinată, iar în curând urma să ajungă în fața altarului.

Căutările celor trei marinari încă dispăruți după scufundarea unui remorcher în Portul Midia au fost reluate în această dimineață, 21 martie, însă au fost sistate rapid. Vremea rea, dar şi alte probleme legate de poziţia navei, au pus punct operaţiunilor de astăzi.

În același timp, în port, familiile celor pierduți în mare au protestat. Apropiații cer explicații pentru tragedie, mai ales că date din anchetă arată că nava nu avea dotările necesare pentru a ghida un petrolier de mari dimensiuni, iar tragedia era inevitabilă.

Soția marinarului mort în Portul Midia, declarații sfâșietoare

Familiile marinarilor dispăruți sunt revoltate și cer oficialilor transparență și o anchetă riguroasă asupra cauzelor accidentului. Cel mai tânăr dintre cei care și-au pierdut viața în urma accidentului tragic urma să devină în scurt timp tătic și trebuia să își ducă soția în fața altarului, însă nu a mai apucat.

Acum, femeia este distrusă de durere și rememorează ultimele cuvinte ale partenerului său. Chiar în dimineața tragediei, marinarul a apucat să îi mai trimită un ultim mesaj, în care îi spunea că o iubește.

„La 7:28 mi-a dat mesaj: Ai grijă, te iubesc. Au lăsat o familie, niște tineri la început de drum, aveam un botez de făcut în septembrie și o cununie religioasă. Noi eram căsătoriți civil.

În iunie (n.r. urmează să nască). Și cum îi explic eu copilului că firma unde lucra tatăl tău nu și-a echipat remorcherul cum trebuie și gata.

Vreau explicații. De ce i-au trimis dacă știau riscurile cei de sus. De ce au făcut ala bala portocala? Cei de sus cred că erau conștienți că era un remorcher de asistare, nu era sigur. Vreau să aflu cine a fost acolo, cine a dat semnătura, cine a dat aprobarea ca ei să plece”, a declarat femeia.

