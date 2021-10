S-a săturat Lucian Mitrea de bolidul lui, un Range Rover de putere? Cel puțin așa ar da de înțeles în imaginile pe care CANCAN.RO le-a obținut, în exclusivitate. Soțul Andreei Bănică s-a întâlnit cu un amic, în zona Televiziunii, iar acolo și-a prezentat mașina.

Lucian Mitrea și-a luat băiețelul de mânuță, l-a urcat în elegantul său bolid, un Range Rover, și a ”aterizat” fix în Piața Charles de Gaulle. Își dăduse întâlnire cu un amic al său. Ajunși acolo, cei doi au rămas ”fixați” pe mașina soțului Andreei Bănică. Acesta a început să-i prezinte totul. La faruri s-a împotmolit puțin treaba, pentru că Lucian a insistat, ba chiar a șurubărit ceva. În fine, totul a fost OK.

Să fie vorba despre o vânzare? Că e greu de crezut că bolidul a suferit unele defecțiuni, iar Mitrea l-a chemat pe mecanic chiar în acea zonă selectă a Capitalei, lângă Televiziune și Parcul Herăstrău. Sau poate, amici fiind, au schimbat doar câteva vorbe, au pus la cale, în fugă, un nou proiect pe care ar urma să-l dezvolte zilele următoare.

Andreea Bănică și-a ”concediat” soțul impresar!

Lucian Mitrea i-a fost impresar multă vreme Andreei Bănică, însă cântăreața avea să-l concedieze! Chiar ea a dezvăluit motivul pentru care a făcut-o. Se ajunsese într-un punct critic, în care căsnicia nu se îmbina deloc cu activitatea profesională. Iar certurile deveniseră mai dese. Așa că artista a luat decizia pentru a-și salva relația care curge de mai bine de 26 de ani. ”Nonstop eram împreună și ne certam nonstop, la un moment dat m-a dat afară, m-a concediat, mi-a zis că nu mai ești impresarul meu, găsim pe altcineva”, a dezvăluit Lucian Mitrea.

Altfel, cei doi au reușit să obțină profit chiar în timpul pandemiei. Din afaceri imobiliare! Dețin un complex rezidențial în Cernica, iar blocurile se înalță încet-încet. Lucian Mitrea este cel care se asigură de bunul mers al lucrurilor. Dis-de-dimineață, soțul Andreei Bănică își bea cafeaua și merge pe șantier. De nu mai puțin de nouă ani se întâmplă asta.

”Am început totul prin anul 2012, am cumpărat un teren, ca să ne facem o vilă, apoi lângă teren s-a ridicat un bloc și nu am mai făcut casa. Cel care făcea asta era prietenul meu, mi-a dat proiectul și am construit și eu un bloc pe terenul unde trebuia să îmi fac casa și de aici am început să investesc în alte terenuri, în alte construcții. Acum îmi merge foarte bine, chiar și în perioada aceasta. Întotdeauna a mers bine, indiferent că a fost criză financiară. E o afacere profitabilă.

Am și șase blocuri ridicate, toate sunt în Pantelimon, în afara Bucureștiului. Nu am ținut socoteala exact, la investiție. Sunt câteva milioane de euro. Ca să faci un bloc, nu poți să-l ridici doar cu 200.000 de euro. Cât privește secretele acestei meserii, le-am învățat singur, însă m-am mai sfătuit cu câțiva prieteni prin București, care construiesc. Acum însă îmi fac singur afacerea”, avea să dezvăluie Lucian Mitrea.

