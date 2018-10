Speak spune că nu-i lipsește nimic: ”Dar întotdeauna mai vrei și altceva!”

Speak umblă cu sinceritatea la purtător și spune că nu-i lipsește nimic. Are o iubită, meseria pe care o face îi place la nebunie, doarme doar șase ore pe noapte și se simte odihnit. Consideră că somnul nu este altceva decât o pierdere de vreme. Doarme pentru că nu are de ales, așa cum se întâmplă și în cazul mâncatului. Speak mănâncă numai pentru a nu muri de foame.

Se descrie ca fiind un om împlinit și are planuri ferme de viitor. Are o iubită, nu este căsătorit, însă este sigur că va veni și acest moment. Nu are copii, însă știe că și această bucurie va apărea în viața lui. La momentul potrivit. Își dorește doi copii, iar în rest spune că are de toate – casă, mașină – și ”nu moare de foame”

„Oricât de realizat ești, întotdeauna mai ai nevoie de câte ceva sau mai vrei și altceva. Eu am tot ce-mi trebuie, casă, mașină, nu mor de foame. Am iubită, familie sănătoasă. Voi urma și eu legea firească a lucrurilor. La un moment dat se va întâmpla și mă voi căsători. Îmi doresc doi copii”, declară Speak pentru libertatea.ro.

În ceea ce privește somnul, Speak este tranșant. Doarme foarte puțin, iar atunci când doarme o face pentru că nu are alternativă:

„Nu-mi place să dorm mult, e o pierdere de timp. Somnul și mâncatul le fac cumva de nevoie. Trebuie să le facem, pentru că altfel murim’, a declarat artistul pentru Libertatea. Acesta a adăugat că se odihnește doar șase ore, suficiente, spune el, pentru a avea energie toată ziua: Nu dorm mult. Mă culc pe la 2, mă trezesc la 8. E ok să dormi șase ore. Mie îmi ajung!”

