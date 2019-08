Ștefan Vuza, unul dintre cei mai cunoscuți industriași din România, a făcut senzație, zilele trecute, în unul dintre cele mai vestite cluburi de pe litoral. Magnatul din Topul Forbes a dansat pe masă la LOFT cu fotomodela ”Pătrunjel”, blondina cu care și-a unit destinul în urmă cu aproximativ un an. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile verii 2019. (CITEȘTE ȘI: ”ÎMPĂRATUL ÎNGHETAȚEI”, CU MÂINILE PE FUNDUL PROFEI DE SPORT!)

Weekendul trecut, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe Ștefan Vuza, industriașul român care deține, la 48 de ani, o avere impresionantă, în unul dintre cele mai renumite cluburi din stațiunea-fanion a litoralului, LOFT Mamaia, unde acesta a ales să se distreze alături de mai mulți prieteni. (NU RATA: PREZENTATORUL A ”ÎNLOCUIT-O” PE SEXY-ȘTIRISTĂ CU O REPORTERIȚĂ NEW-ENTRY!)

Dans pe masă, caravană de șampanii cu artificii

Îmbrăcat conform dress code-ului, complet în alb, și cu o vădită poftă de distracție, Ștefan Vuza a dovedit că s-a simțit extraordinar în celebrul club. După lăsarea întunericului, renumitul industriaș, care are o avere estimată la 550 de milioane de lei, potrivit Forbes, a dus distracția la un “nivel ridicat”. Împreună cu fotomodela ”Pătrunjel”, blondina cu care are o relație de mai bine de cinci ani, Ștefan Vuza s-a urcat pe una dintre mesele de la LOFT Mamaia și s-a mișcat ”elegant”. Magnatul din Topul Forbs a demonstrat că este destul de priceput în ale dansului.

Ca distracția să fie completă, de la masa celebrului afacerist nu aveau cum să lipsească șampaniile scumpe, care au fost aduse, conform tradiției, cu o caravană de artificii. Cum toate elementele unei petreceri de neuitat au fost întrunite, Ștefan Vuza, manechina ”Pătrunjel”, dar și restul invitaților acestora s-au distrat până la ”închiderea programului”. (VEZI ȘI: LOREDANA CHIVU + DANSATOAREA DE LA ”ROMÂNII AU TALENT” S-AU CAFTIT ÎN CLUB, LA MAMAIA, CU O ”PARTICULARĂ” TUPEISTĂ!)

Provine dintr-o familie modestă!

Ștefan Vuza s-a născut la 15 septembrie 1969 în Iași, într-o familie modestă. A fost căsătorit de două ori, în urma acestor relații nerezultând copii. Astfel, în 1998 a oficializat relația sa cu Ramona, medic chirurg, iar după divorțul de aceasta, în 2011, s-a căsătorit cu Cezara, o fostă colegă de facultate de la Academia de Studii Economice, de care a divorțat în 2014. Din 2014 are o relație cu Alexandra Voica, cu care s-a căsătorit în urmă cu aproximativ un an.

Alexandra Voica, alintată “Pătrunjel” – probabil pentru că e fragilă, fragedă si subțirică exact ca un fir de pătrunjel – a fost o bună bucată de vreme manechin principal al agenției clujene de modeling Transilvania Fashion. Fostului top-model i-au fost recunoscute meritele de către patronul agenției, Matei Miko, iar Alexandra Voica a devenit, în timp, responsabilă cu imaginea Balului Operei.

Între anii 1984 și 1988, Ștefan Vuza a fost elev al Liceului Militar de Aviație din Craiova. Între 1988 și 1991, a urmat cursurile Școlii Militare de ofițeri activi din Pitești, iar între 1990 și 1994 Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, devenind licenţiat în Comerţ Exterior. Ștefan Vuza a fost, între 1996 și 2000, student al Facultății de Drept a Universității București, fiind licenţiat în Dreptul Comerţului Internaţional. (NU RATA: ”REGELE MANELELOR” A LUAT O DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ! MEDICII L-AU ANUNȚAT PE FLORIN SALAM CĂ…)

A intrat în afaceri încă din 1993

În anul 1993, Ștefan Vuza a înființat S.C. Serviciile Comerciale Române S.R.L, societate în care deține 45% din acțiuni. Un an mai târziu, pe 17 mai 1994, afaceristul a înfințat S.C. Eurohouse Com S.R.L. În luna august are loc semnarea contractului de asociere în participațiune cu S.C. Durău S.A. privind Cabana Dochia. (NU RATA: ”FIUL SECRET” AL REGELUI MIHAI I RECUNOAȘTE: ”AM FOST CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE!”)

Între anii 1995 și 1997, afaceristul își extinde afacerile în domeniul imobiliar, prin achiziția sau închirierea de spații pentru convertirea acestora în centre comerciale în localitățile: Iași, Pașcani, Roman, Târgu Jiu, Suceava, Cluj Napoca, Sibiu, Târgu Mureș și Dej.

În anul 1998, actualul magnat înființează S.C Aisa Invest S.R.L, societate care se ocupă în prezent de administrarea grupului SCR. Un an mai târziu, Ștefan Vuza a achiziționat 51 % din acțiunile companiei S.C Crinul S.A Alexandria și 70% din acțiunile Mobalex tot din Alexandria. Tot în același an, renumitul afacerist a achiziționat pachetul majoritar al companiei S.C Contactoare S.A. Buzău. La 24 august 2000 înființează S.C. A1 IMPEX S.R.L. Cluj Napoca, având ca principal obiect de activitate comerțul cu piese și accesorii auto, societate prin care se realizează, în cursul aceluiași an, achiziția pachetului majoritar de acțiuni al TEHNOFRIG S.A. Cluj Napoca. În septembrie 2001, prin S.C. SCR SA cumpară, prin ofertă publică primară, acțiunile rămase nesubscrise la S.C. SINTEROM S.A.

Cum a cumpărat Oltchimul

În anul 2002, prin S.C. A1 IMPEX S.R.L achiziționează 73,453% din pachetul de acțiuni aparținând S.C. UZUC S.A. Ploiești. Prin societățile S.C. CHIMCOMPLEX S.A. și S.C. AISA INVEST S.A., în luna septembrie a anului 2012 participă la privatizarea combinatului chimic OLTCHIM. Cinci ani mai târziu, în 2017, prin intermediul SCR achiziționează activele majoritare ale S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea, contra sumei de 127 milioane de euro. De asemenea, a mai fost implicat în două societăți comerciale, respectiv S.C. PĂSTRĂVARIILE CEAHLĂULUI SRL și S.C. SERE ONEȘTI S.R.L., dar s-a retras din acestea, cedând părțile sociale actualei sale partenere de viață, Alexandra Voica. (VEZI ȘI: TRUPELE SPECIALE ALE POLIȚIEI AU RĂSCOLIT PROPRIETATEA UNUI MILIONAR DE LA PERIFERIA CAPITALEI)

Nu a fost ferit de controverse

Figura lui Ștefan Vuza ca om de afaceri nu a fost ferită de controverse, în condițiile în care acesta, prin conduita de business, s-a mulat pe tipicul perioadei în care a activat. De altfel, inclusiv în prezent, în ciuda rafinării modului de a face afaceri, Ștefan Vuza, prin decizii și măsuri implementate, ar continua să fie generatorul unor reacții, multe dintre ele negative, ale mediului de business.

Sursa primară de controverse ar fi reprezentată, potrivit specialiștilor, de lipsa transparenței decizionale și a modului de a face business, absența informațiilor concrete fiind tipică pentru felul în care Ștefan Vuza alege să-și conducă afacerile. (NU RATA: VICTIMA CĂLCATĂ CU BMW-UL A INTRAT ÎN COMĂ + CE LEGĂTURI AU INTERLOPII CU TEMUTUL ”CAP DE PORC”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)