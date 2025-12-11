Acasă » Știri » Stele ale operei se alătură tenorului Ştefan von Korch în concertul “Christmas Extravaganza” la Sala Dalles

Stele ale operei se alătură tenorului Ştefan von Korch în concertul “Christmas Extravaganza” la Sala Dalles

De: Anca Chihaie 11/12/2025 | 15:48
Stele ale operei se alătură tenorului Ştefan von Korch în concertul “Christmas Extravaganza” la Sala Dalles

Atmosfera sărbătorilor de iarnă își face loc, în acest an, la Sala Dalles, unde pe 17 decembrie va avea loc concertul „Christmas Extravaganza”, un eveniment muzical dedicat celor mai îndrăgite colinde și cântece de Crăciun din repertoriul românesc și internațional. Seria Musical Extravaganza, coordonată de tenorul Ștefan von Korch, aduce împreună artiști consacrați ai scenelor lirice.

Ediția din acest an reunește nume apreciate ale operei și operetei: sopranele Oana Maria Șerban și Daniela Bucșan, tenorul Andrei Mihalcea, baritonii Fang Shuang și Lucian Petrean, acompaniați de pianiştii Alexandru Burcă și Marius Groza. Alături de tenorul Ștefan von Korch, aceștia vor transforma Sala Dalles într-un spațiu festiv, dominat de armonii calde, ritmuri specifice iernii și momente artistice gândite pentru a introduce publicul în spiritul Crăciunului.

Tenorului ŞTEFAN von KORCH în concertul “Christmas Extravaganza”

Concertul încheie, simbolic, un an întreg de proiecte culturale derulate sub umbrela Musical Extravaganza, un program care a reușit să apropie publicul larg de universul operei și al operetei, prin seri tematice, repertorii accesibile și o formulă de prezentare prietenoasă. Evenimentul a devenit o tradiție pentru spectatorii bucureșteni, fiind gândit ca o punte între eleganța repertoriului clasic și bucuria directă a sărbătorilor de iarnă.

Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

În paralel cu acest eveniment, organizatorii au anunțat și programul deja stabilit al stagiunii Musical Extravaganza 2025–2026. Calendarul include o serie de concerte cu tematici diverse, desfășurate atât la Sala Dalles, cât și pe scenele Teatrului Național București și ale Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. Printre titlurile confirmate se numără „O Sole Mio”, „Je T’Aime”, „Armonii sacre”, „Dunărea Albastră”, „Arrivederci, Roma!” și „Olé, Torero!”. punctul culminant al stagiunii îl va reprezenta prezentarea integrală a lucrării „Carmina Burana”, programată pentru 17 iulie 2026 la Grădina de Vară Herăstrău.

Tenorului ŞTEFAN von KORCH în concertul “Christmas Extravaganza”

Tenorul Ștefan von Korch rămâne figura centrală a proiectului, fiind artistul care a inițiat și coordonează această serie de spectacole. Cunoscut pentru versatilitatea sa și pentru prezența constantă pe scenele din țară și din străinătate, el a dezvoltat, în ultimii ani, un profil artistic solid: colaborări cu filarmonici importante, participări internaționale în China, America Centrală și Europa, apariții la Opera Națională București și momente remarcabile în montări precum „Văduva veselă 2.0” sau în lucrări vocal-simfonice de mare dificultate.

Prin stagiunea Musical Extravaganza, artistul propune un alt mod de a întâlni muzica clasică – într-un cadru mai apropiat de public, cu acompaniament de cameră și cu o abordare care pune accent pe comunicarea dintre interpreți și spectatori. Prima stagiune a inclus peste zece concerte care au reunit artiști lirici de marcă, devenind un punct de interes pe harta evenimentelor culturale din capitală.

Alexandra Ungureanu reglează lucrurile până la Crăciun: “În postul ăsta o scot la capăt” | EXCLUSIV

Ce i-ar pregăti Alexandra Ungureanu iubitului ei! SURPRIZĂ… cu Power Couple: ”Să facem echipă!”

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Știri
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
Știri
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale,...
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem...
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Click.ro
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | De ce nu e bine să trimiți melcul după băutură
BANC | De ce nu e bine să trimiți melcul după băutură
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. ...
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. Videoclipul viral care a stârnit haos online
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit!
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 ...
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 stele și prețuri pe măsură
Vezi toate știrile
×