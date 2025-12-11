Stele ale operei se alătură tenorului Ştefan von Korch în concertul “Christmas Extravaganza” la Sala Dalles

Atmosfera sărbătorilor de iarnă își face loc, în acest an, la Sala Dalles, unde pe 17 decembrie va avea loc concertul „Christmas Extravaganza”, un eveniment muzical dedicat celor mai îndrăgite colinde și cântece de Crăciun din repertoriul românesc și internațional. Seria Musical Extravaganza, coordonată de tenorul Ștefan von Korch, aduce împreună artiști consacrați ai scenelor lirice.

Ediția din acest an reunește nume apreciate ale operei și operetei: sopranele Oana Maria Șerban și Daniela Bucșan, tenorul Andrei Mihalcea, baritonii Fang Shuang și Lucian Petrean, acompaniați de pianiştii Alexandru Burcă și Marius Groza. Alături de tenorul Ștefan von Korch, aceștia vor transforma Sala Dalles într-un spațiu festiv, dominat de armonii calde, ritmuri specifice iernii și momente artistice gândite pentru a introduce publicul în spiritul Crăciunului.

Tenorului ŞTEFAN von KORCH în concertul “Christmas Extravaganza”

Concertul încheie, simbolic, un an întreg de proiecte culturale derulate sub umbrela Musical Extravaganza, un program care a reușit să apropie publicul larg de universul operei și al operetei, prin seri tematice, repertorii accesibile și o formulă de prezentare prietenoasă. Evenimentul a devenit o tradiție pentru spectatorii bucureșteni, fiind gândit ca o punte între eleganța repertoriului clasic și bucuria directă a sărbătorilor de iarnă.

În paralel cu acest eveniment, organizatorii au anunțat și programul deja stabilit al stagiunii Musical Extravaganza 2025–2026. Calendarul include o serie de concerte cu tematici diverse, desfășurate atât la Sala Dalles, cât și pe scenele Teatrului Național București și ale Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. Printre titlurile confirmate se numără „O Sole Mio”, „Je T’Aime”, „Armonii sacre”, „Dunărea Albastră”, „Arrivederci, Roma!” și „Olé, Torero!”. punctul culminant al stagiunii îl va reprezenta prezentarea integrală a lucrării „Carmina Burana”, programată pentru 17 iulie 2026 la Grădina de Vară Herăstrău.

Tenorul Ștefan von Korch rămâne figura centrală a proiectului, fiind artistul care a inițiat și coordonează această serie de spectacole. Cunoscut pentru versatilitatea sa și pentru prezența constantă pe scenele din țară și din străinătate, el a dezvoltat, în ultimii ani, un profil artistic solid: colaborări cu filarmonici importante, participări internaționale în China, America Centrală și Europa, apariții la Opera Națională București și momente remarcabile în montări precum „Văduva veselă 2.0” sau în lucrări vocal-simfonice de mare dificultate.

Prin stagiunea Musical Extravaganza, artistul propune un alt mod de a întâlni muzica clasică – într-un cadru mai apropiat de public, cu acompaniament de cameră și cu o abordare care pune accent pe comunicarea dintre interpreți și spectatori. Prima stagiune a inclus peste zece concerte care au reunit artiști lirici de marcă, devenind un punct de interes pe harta evenimentelor culturale din capitală.

