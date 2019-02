Steliano Filip a semnat cu Dunărea Călărași și vrea să joace împotriva lui Dinamo, echipa de unde s-a lansat la națională. Fundașul a explicat ce s-a întâmplat la Split, când a ieșit scandal cu băutură și țigări.

”A contat foarte mult că Dan Alexa și Sorin Boiangiu sunt aici. Pe mulți din actualii mei colegi de la Dunărea îi știam pentru că am jucat cu ei în trecut. Este un grup frumos aici”, a spus Steliano Filip, pentru gsp.ro.

”S-a exagerat mult pe acest subiect, dar vreau ca să lumea să știe că eu nu din această cauză nu am mai fost dorit la Split. În primul rând, am fost în acea seară șapte sau opt jucători, iar conducere nu a fost deranjată deloc. Nu am primit nicio sancțiune, pentru că eram în timpul liber.

Nu am fost în club, nu am fost filmați beți morți prin alte locuri. Haideți să fim serioși, cine nu mai bea un pahar de vin când joacă un rummy un poker sau alte jocuri de socializare?

Singura greșeală e că unul dintre noi a fost sunat pe facetime, iar prietenul lui, între ghilimele prieten, a făcut niște capturi. Ghinionul meu a fost că din toți am fost prinși eu și încă doi prieteni în acele poze.

Timpul va dovedi pentru ei dacă a fost sau nu o greșeală. Sunt conștient că și eu am greșit și poate că nu mi-am ținut gura când trebuia pe acolo, dar am considerat că meritam să joc și nu am primit șanse destule. Mă rog, nici nu mai contează. Vreau să fiu sănătos, să joc din nou și să revin acolo sus”, a completat Steliano Filip.