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Stilista Prințesei Beatrice a devenit mamă la 43 de ani. Olivia Buckingham a publicat primele imagini cu băiețelul său și a vorbit despre noul capitol din viața sa

De: Paul Hangerli 21/06/2026 | 00:30
Stilista Prințesei Beatrice a devenit mamă la 43 de ani. Olivia Buckingham a publicat primele imagini cu băiețelul său și a vorbit despre noul capitol din viața sa
Stilista Prințesei Eugenie a născut, sursa-colaj CANCAN.RO
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Olivia Buckingham, stilista creditată cu transformarea Prințesei Beatrice într-una dintre cele mai elegante membre ale familiei regale britanice, a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 43 de ani. Socialita și editoarea de modă a anunțat nașterea unui băiețel printr-o serie de fotografii emoționante publicate pe Instagram, la câteva luni după ce dezvăluise că este însărcinată și că începe un nou capitol al vieții sale.

Olivia Buckingham și-a prezentat pentru prima dată băiețelul

Olivia Buckingham a anunțat că a născut săptămâna trecută și a împărtășit vestea cu urmăritorii săi printr-o postare emoționantă pe Instagram.

În imaginile publicate, stilista apare ținându-și în brațe fiul nou-născut, înfășurat într-o păturică bleu. Postarea a inclus și o fotografie alb-negru cu mânuțele micuțului, precum și o poezie intitulată A Mother’s Love, dedicată legăturii speciale dintre mamă și copil.

Mesajul transmis de Olivia a emoționat mii de urmăritori:

„Acum o săptămână, viața mea s-a schimbat pentru totdeauna. Îți mulțumesc că m-ai făcut mama ta. Te iubesc până la lună și stele, îngerașul meu. #YouAndITogetherForeverAndAlways #BabyBoy.”

Totodată, ea a distribuit și versurile de început ale poeziei:

„Trebuie să fi știut că te iubesc înainte să exiști. Printr-un miracol divin, ai găsit drumul către mine.”

A anunțat sarcina chiar de ziua sa de naștere

Olivia Buckingham a dezvăluit că așteaptă primul copil în luna februarie, când a împlinit 43 de ani.

La momentul respectiv, ea a descris sarcina drept cel mai frumos cadou pe care și l-ar fi putut imagina.

„Cel mai frumos cadou de ziua mea pe care l-aș fi putut visa vreodată. Mă simt incredibil de recunoscătoare că pot începe acest nou capitol al vieții cu un copil pe drum”, scria aceasta.

Mesajul a fost însoțit și de o reflecție care a atras atenția fanilor:

„Niciodată nu este prea târziu să trăiești viața la care ai visat. #JustTheTwoOfUs #AnotherYearAroundTheSun.”

Presa britanică a remarcat atunci că Olivia nu a oferit detalii despre tatăl copilului, iar formularea „doar noi doi” a alimentat speculațiile că își va crește fiul ca mamă singură.

Mesaje de felicitare din partea apropiaților familiei regale

Anunțul nașterii a fost întâmpinat cu numeroase reacții din partea prietenilor și apropiaților.

Printre cei care au felicitat-o s-a numărat și Edoardo Mapelli Mozzi, soțul Prințesei Beatrice, care a comentat cu mai multe emoji-uri în formă de inimă.

Lady Kitty Spencer, nepoata Prințesei Diana, i-a transmis la rândul său un mesaj public:

„Felicitări, draga mea.”

Olivia Buckingham este apropiată și de alte nume cunoscute din înalta societate britanică, inclusiv de modelul Kate Moss.

Prințesa Beatrice i-a fost alături înainte de naștere

În luna aprilie, publicația HELLO! a dezvăluit că Prințesa Beatrice a participat la petrecerea organizată înainte de nașterea copilului.

Olivia a publicat atunci imagini de la eveniment, la care au participat și personalități precum Poppy Delevingne și Nicky Hilton.

Deși Beatrice nu a apărut în fotografii, publicația britanică a relatat că aceasta s-a aflat printre invitați.

Decorul petrecerii a fost dominat de nuanțe de albastru, iar tortul cu două etaje, biscuiții personalizați și aranjamentele elegante au sugerat încă de atunci că Olivia urma să aducă pe lume un băiețel.

Femeia care a schimbat imaginea Prințesei Beatrice

Olivia Buckingham este considerată persoana care a contribuit decisiv la transformarea stilistică a Prințesei Beatrice.

Colaborarea dintre cele două a pornit dintr-o relație de prietenie și s-a transformat ulterior într-un parteneriat profesional de succes.

Stilista a explicat într-un interviu filosofia sa de lucru:

„Îmi place să împing limitele clienților mei, dar în același timp să rămân fidelă stilului lor autentic.”

Ea a subliniat că fiecare apariție este rezultatul unei colaborări:

„Întregul proces este unul colaborativ atunci când alegem ținuta finală. Discutăm despre eveniment și despre stilul care s-ar potrivi, până la cele mai mici detalii, precum bijuteriile și pantofii.”

Olivia este convinsă că moda trebuie să ofere încredere femeilor:

„Știu că amândouă credem că, dacă o femeie se poate simți puternică și încrezătoare prin haine, atunci exact pentru asta ar trebui folosite.”

Cum a devenit Beatrice una dintre cele mai elegante membre ale familiei regale

În ultimii ani, Prințesa Beatrice a fost lăudată pentru aparițiile sale sofisticate, după ce în trecut fusese deseori criticată pentru alegerile vestimentare considerate neinspirate.

Cu ajutorul Oliviei Buckingham, fiica Prințului Andrew și a lui Sarah Ferguson a adoptat un stil mult mai rafinat, bazat pe creații semnate de designeri precum Vampire’s Wife, Self-Portrait, Monique Lhuillier și Emilia Wickstead.

Buckingham a încurajat-o să experimenteze și cu creații haute couture, una dintre cele mai apreciate apariții fiind la nunta regală din Iordania din 2023, unde Beatrice a purtat o rochie lungă semnată Reem Acra.

Cine este Olivia Buckingham

Născută în Hong Kong, Olivia Buckingham este strănepoata lui Noel Croucher, fost președinte al Bursei de Valori din Hong Kong.

Și-a petrecut primii ani ai copilăriei în Asia, înainte de a se muta în Marea Britanie, unde a urmat cursurile Heathfield School din Ascot.

Pe lângă activitatea de stilist, a colaborat ca editor contributor pentru publicații prestigioase precum Vogue și Tatler și a lucrat cu personalități precum Poppy Delevingne, Carey Mulligan și Prințesa Beatrice.

Acum, după nașterea primului său copil, Olivia Buckingham începe un nou capitol al vieții, dedicându-se rolului de mamă și luând o pauză de la activitatea intensă din lumea modei și a evenimentelor mondene.

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