Știm numele finaliștilor Desafio. Ian, ultimul concurent eliminat

De: Alina Drăgan 28/04/2026 | 10:08
Se strâng rândurile la Desafio: Aventura! Concursul din Thailanda intră în etapa finală. În ediția din această seară, 28 aprilie, va avea loc ultima eliminare înainte de dizolvarea triburilor. Avem numele celor șapte finaliști Desafio. Ian nu se numără printre ei.

În ediția din această seară, 28 aprilie, duelul de eliminare o să fie jucat de Visători. Aceștia au pierdut în fața Luptătorilor, așa că își trimit oamenii la duel. Astfel, va avea loc ultima eliminare înainte ca echipele să se dizolve. Iar cel care o să plece acasă în această etapă este Ian.

În această seară, Visătorii pierd lupta, așa că sunt nevoiți să își trimită doi oameni la duelul de eliminare. Cum Valentin a reușit să obțină imunitatea, cei trimiși în cursa finală o să fie, inevitabil, Ian și Rafael Szabo. Iar după o luptă deloc echilibrată, dominată de Rafael, Ian este eliminat.

Artistul va pierde duelul de eliminare, iar astfel ratează la mustață etapa finală a concursului. După eliminarea lui Ian, triburile se dizolvă la Desafio, iar jocul intră în linie dreaptă către marea finală. În cursa pentru marele premiu rămân șapte finaliști.

Astfel, în ultima etapă a jocului ajung cinci Luptători. Este vorba despre Dumbo, Vladimir Drăghia, Delia Salchievici, Coco și Lena. Aceștia au reușit să ajungă împreună până în etapa finală, iar acum urmează să lupte pe cont propriu.

Cei cinci Luptatori finaliști /Foto: Captură Pro TV

Seria finaliștilor este continuată și de doi Visători. Este vorba despre Valentin și Rafael Szabo. Cei doi concurenți au șansa și ei să intre în lupta pentru marele premiu.

Cei doi Visatori finalisti /Foto: Captură Pro TV

Lupta pentru marele premiu de 150.000 de euro continuă la Desafio: Aventura. Cei șapte finaliști intră în linie dreaptă către marea finală. În următoarele ediții ale show-ului de la Pro TV, concurenții rămași în joc se vor duela în probe individuale, iar la final doar unul va pleca acasă cu titlul de câștigător și cu buzunarele pline.

Rămâne de văzut cine o să reușească să își adjudece victoria finală. Însă, până atunci, concurenții mai au de trecut probe grele. Ultima etapă a jocului va aduce multe confruntări acerbe și doar cei mai buni o să reziste până la marele final.

 

