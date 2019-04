„Strâmbu” cheamă „câinii” la stadion și le promite meciuri pe „Național Arena!”

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat la conferința de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor susține pe teren propriu în runda a IV-a cu Concordia Chiajna, că elevii săi au mare nevoie de susținerea suporterilor.

Puriul le-a cerut fanilor să fie apropae de elevii săi până la finalul sezonului și le-a promis că echipa va disputa toate partidele din sezonul viitor pe „Național Arena”.

„Bine nu te simţi când joci pe un stadion gol, am fost şi eu la Ploieşti şi am văzut ce atmosferă e la o echipă care pleca pe teren propriu cu a doua şansă. Contează foarte mult sprijinul suporterilor. Ai noştri ar trebui să se gândească şi ei că e o situaţie mai delicată, avem nevoie de suporteri şi ar trebui să vină să susţină echipa şi în momentele grele. Ştiu că nu e uşor, al doilea sezon în play-out, dar nu putem să stăm doar pe Facebook şi cu comentarii, ar trebui să vină alături de echipă. Atunci când am venit eram şi încă sunt cu cineva care era interesat, dar există şi dezamăgirea asta că la noi nu se întâmplă nimic cu stadionul. Nu avem stadion, nu avem birouri, e o situaţie mai delicată şi trebuie făcută o analiză foarte bună. Dar pentru moment eu sunt antrenor şi preocuparea mea este echipa. La noi nu s-a pus nici măcar o cărămidă la stadion, nu ştiu de ce. Bine, zona e frumoasă, cine ştie ce intenţii politice sunt aici. Măcar să avem noi un stadion de 15.000 şi meciurile importante să le jucăm pe Arena Naţională. Am avut o discuţie cu conducerea şi mai mult ca sigur vom juca toate meciurile pe Arena Naţională în sezonul viitor. Pentru că am făcut buget pentru anul viitor”, a declarat Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București.

Partida Dinamo- Concordia Chiajna va conta pentru runda a IV-a a play-out-ului Ligii I.