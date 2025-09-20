Stupoarea unui chelner te va ului și pe tine. Ce fac clienții în restaurant: „Este scârbos”

Un obicei neobișnuit și deranjant al unor clienți a stârnit indignarea unui chelner, care a descoperit în repetate rânduri gumă de mestecat lipită pe farfurii, tacâmuri și chiar sub mesele barului în care lucrează. Gestul nu doar că murdărește spațiul, dar pune și personalul în dificultate, obligându-l să curețe.

Un chelner și-a exprimat nemulțumirea profundă față de comportamentul lipsit de respect al unor clienți care lasă gumă de mestecat lipită pe farfurii, tacâmuri și chiar sub mesele localului. Această practică l-a luat prin surprindere și că îi afectează nu doar munca, ci și modul în care percepe clienții.

„Poate cineva să-mi explice această manie pe care o observ în ultimele zile? Am întâlnit-o deja de trei ori. Sincer, nu înțeleg oamenii, cum pot fi atât de nesimțiți”, a spus el pe rețelele de socializare.

Guma a fost găsită și sub mesele barului

Fenomenul nu se limitează doar la farfurii, ci și la lingurițe. Acest act neigienic de a lăsa guma pe vesela curată nu are niciun sens și creează un disconfort uriaș pentru personalul care trebuie să curețe totul după acești clienți.

„Îmi puteți explica de ce oamenii lasă gumă lipită pe farfurie? Lipită pe farfurie, dar am găsit-o și zilele trecute lipită pe linguriță”, a adăugat chelnerul.

Mai mult, chelnerul a descoperit gumă chiar și sub mesele barului, ceea ce l-a determinat să-și manifeste și mai mult indignarea. Acesta a arătat cât este de frustrant pentru personal să gestioneze astfel de situații. În opinia sa, lipsa de respect față de spațiul public și față de angajați ar trebui să fie o problemă pe care fiecare client să o conștientizeze înainte de a intra într-un local.

„Ce te costă să arunci guma de mestecat la gunoi sau să iei un șervețel din suport și să o arunci acolo? Dar nu e doar asta. Am găsit altă gumă de mestecat, o să vedeți unde. „Serios? Pe bune? Spuneți-mi dacă e normal. Chiar nu înțeleg. De ce nu lipiți guma de pantaloni și o dezlipiți singuri? În fine, lumea e plină de porci”, a conchis el.

CITEȘTE ȘI: Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii

Pescobar are planuri mari pentru afacerile sale! A mers în Japonia și Coreea de Sud pentru a „fura” noi idei