Suferința lui Dorian Popa după operația la genunchi a trecut: „Cicatricile trebuiau să fie simetrice!”

Dorian Popa nu se abate de la muncă nici măcar atunci când se află în cărucior cu rotile! Vloggerul a fost prezent aseară la avanpremiera filmului „Haita de acțiune”, orchestrat de amicul BRomania. Cu multă precauție, antreprenorul din Domnești a reușit să ajungă la cinematograf pentru marele eveniment, unde a oferit și un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Energia deborndantă a lui Dorian nu oferă niciun indiciu că ar fi trecut printr-o intervenție dificilă la genunchi, în urmă cu nici măcar o săptămână.

Mai mult, vedeta glumește pe tema operației, spunând că cicatricile celor doi genunchi trecuți prin bisturiu ar fi trebuit să fie simetrice. Dorian Popa a explicat și de ce se accidentează cu recurență, dar, și de ce a ales să stea într-o rezervă separată la spital. Totul relatat cu umor și efervescență!

( NU RATA: IMAGINILE MOMENTULUI CU DORIAN POPA! CUM S-A AFIȘAT LA UN MAJORAT, ÎN BRAȘOV, A DOUA ZI DUPĂ OPERAȚIE )

Dorian Popa, de la spital, direct la „Haita de acțiune” în cărucior cu rotile: „Nu am vrut să schimb nimic în viața mea!”

CANCAN.RO: Tu trebuia să te operezi și te-ai dus să faci room tour la Monza…

Dorian Popa: Nu ți se pare normal? Eu recomand tuturor oamenilor să fie adevărații ei, în orice context din viața lor. Abia atunci o să fie relaxați și nu o să existe distructive, probabil numai constructive. Eu m-am simțit bine, vrei să îți spun un lucru? Am plătit pentru camera aia single, îți dai seama că dacă am plătit, voiam să mă bucur și eu, să văd ce am plătit. Eu cum mă bucur? Pe YouTube.

Și am zis «Cori, dă-i să-i facem room tour, nu e o cameră și aia, nu trăiesc în ea o noapte?». Nu că aș fi făcut vreo fiță, știi de ce mi-am luat camera singur? Pentru că îmi era efectiv milă să sforăi un om o noapte întreagă, după o operație.

Nu vreți să știți cum sforăie fratele vostru. Ultima oară când m-am operat la stângul am fost tot la Monza și am stat cu cineva în cameră. Ooo, ce povești, cred că l-am plictisit pe săracul om, la un moment dat! Însă de atunci și până acum, o mare sforăială.

CANCAN.RO: Tu ești singurul om care a fost în cârje în Laponia și nu și-a anulat călătoria…

Dorian Popa: Nu am vrut să schimb nimic în viața mea, de asta am fost și la concert cu piciorul, a doua zi după operație. La mine la muncă, cu dorință și cu adaptabilitate, poți face orice.

Și în seara asta, la film, am sunat, căruțul este din partea celor de la Vidra Productions, am sunat-o pe Hash și i-am zis «vezi că vin la tine după operație, te rog frumos, am nevoie de un căruț».

Și îmi spune «dar nu mai bine nu vii?». Și zic «eu vreau să văd filmul, ai înnebunit la cap, eu aștept filmul ăsta de nu știu când, faci rost de un căruț și am nevoie de o priză la scaun ca să îmi conectez aparatul de gheață»!

( CITEȘTE ȘI: REACȚIA EMOȚIONANTĂ A LUI DORIAN POPA DUPĂ CE ȘI-A URNIT ÎN PREMIERĂ LAMBORGHINIUL DE 300.000 €: “E VISUL PE CARE NU-L AVEAM!” )

Dorian Popa, „supărat” că genunchii operați nu au tăieturi simetrice: „ Iar l-am surprins pe domnul doctor!”

CANCAN.RO: Real vorbind, ca dureri fizice, cum ești?

Dorian Popa: Azi am făcut exerciții de flexie, flexie 60 de grade.

CANCAN.RO: Cât a durat operația?

Dorian Popa: Iar l-am surprins pe domnul doctor, de unde zicea că durează două ore, a durat vreo trei și jumătate, aproape patru. La mine e ca la mașină și îmi place că domnul doctor este atât de simpatic și nu poate să-și ascundă foarte mult trăirile, mai ales în ceea ce mă privește.

Știe că sunt un stricător de genunchi, a venit după operație și îmi spune «of, domnul Dorian, iar am avut surprize când am deschis». Zic «domnule doctor, dar vă așteptați la altceva?».

CANCAN.RO: Dar de ce te tot accidentezi, ce se întâmplă?

Dorian Popa: Fratele meu spune că sunt un pic prea greu pentru scheletul meu, musculatura mea e prea grea. Cu bune, cu rele, în viață, nu poate să fie numai bucurie. Hai să îți spun o caterincă, am ajuns la domnul doctor și îmi spune «ce bine că v-ați vindecat, nu mai trebuie să tăiem atât de mult genunchiul».

Și eu eram super supărat, pentru că pe stângul am niște cicatrici mari și zic «vai, domnule doctor, nu o să mai fie simetrici», cicatricile trebuiau să fie aproape simetrice. Zice «nu», spun «domnule doctor, nu puteți să tăiați mai mult?». Nici nu știi, să te bucuri că s-a sudat, să te superi că nu mai e tăietura aia mare și frumoasă, cu povestea ei.

( ACCESEAZĂ ȘI: DORIAN POPA TRECE LA NIVELUL URMĂTOR! PLANIFICĂ AVANSUL PENTRU NOUL SUPERCAR! HÂTZUL DIN DOMNEȘTI CONCUREAZĂ CU RONALDO )

Cine deține informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.