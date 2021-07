Șumi a văzut alt meci în Bosnia: „Trebuia să fie 7-0!”

Marius Șumudică, antrenorul principal al CFR Cluj, a avut un discurs în „forță” la conferința de presă care a urmat eșecului cu Borac, scor 2-1, la capătul căruia elevii săi au obținut calificarea în turul al doilea preliminar al Champions League.

Cu toate că echipa sa a fost salvată de schimbarea regulamentului UEFA, din acest sezon în cupele europene nemaifiind valabilă regula golurilor marcate în deplasare (n.r. în caz de egalitate la general după două partide urmând să se joace prelungiri, iar în caz că egalitatea persistă, să se execute lovituri de departajare), tehnicianul campioanei a afirmat că scorul a fost nedrept și tabela trebuia să indice 7-0 pentru ardeleni.

„Da, dacă nu era scoasă această regulă, la Cluj trebuia să fie vreo 7-1 și acum trebuia să fie vreo 6, 7-0. Până să marcheze ei. Trebuie să fiți realiști, nu mă puneți într-o situație proastă ca să vă dau răspunsuri greșite. Ok, vă rog, respectați-mă, pentru că eu vă respect, respect această țară. Am crezut că suntem calificați de la Cluj, am stat în spatele celor două goluri, dar iată că Dumnezeu te poate pedepsi și în decurs de 2-3 minute am luat două goluri. După care, am dominat jocul, n-am mai avut nicio problemă. Asta înseamnă putință, dăruire și dorință. Noi, în două zile, jucăm în campionat, după care marți trebuie să jucăm în Gibraltar, călătorim 4-5 ore, deci e foarte greu. Și am jucat pe o atmosferă și pe o căldură infernală. E clar că îmi doresc să ajungem cât mai departe în competițiile europene, dar întâi mă gândesc la jocul din Gibraltar, care îți dă posibilitatea să te califici 100% în Conference League. După care, luptăm pentru Europa, luptăm pentru Champions. O luăm pas cu pas”, a declarat Marius Șumudică, antrenorul principal al CFR Cluj.

În turul al doilea preliminar din Champions League, ardelenii vor juca cu Lincoln Red Imps (Gibraltar), care a trecut de Fola Esch (Luxemburg), după 2-2 în primul meci şi 5-0 pe teren propriu. Campioana României va juca în deplasare prima manşă, pe 20 sau 21 iulie, returul fiind programat în „Gruia” pe 27 sau 28 iulie.