Suntem numere sau avem un destin scris? Numerologul Eduard Agachi dezvăluie manualul secret al cifrei destinului la „Altceva cu Adrian Artene”

Comunitatea „Altceva” este invitată, sâmbătă, 18 aprilie 2026, de la ora 19:00, la o incursiune fascinantă în universul cifrelor. Jurnalistul Adrian Artene propune publicului o ediție specială a podcastului său, avându-l ca invitat pe celebrul numerolog Eduard Agachi, un explorator al sensurilor ascunse din spatele cifrelor și al tiparelor care ne guvernează viața.

Eduard Agachi nu este doar un nume de referință în domeniu, ci un veritabil cercetător al misterelor universale. Fondator al platformei „Secretul numerelor” și autor al unor volume de succes precum „Destinul ascuns în numere” și „Manual de numerologie”, Agachi abordează această disciplină nu ca pe un instrument de „ghicit”, ci ca pe o știință riguroasă a tiparelor care ne guvernează viața.

Ce pot învăța urmăritorii din acest dialog eveniment?

Discuția dintre Adrian Artene și Eduard Agachi acoperă o paletă largă de subiecte esențiale pentru oricine dorește să își înțeleagă mai bine parcursul:

– calculul și interpretarea cifrei destinului: De la vibrația liderului (1) la cifrele desăvârșirii (6 și 7) și până la lecțiile profunde ale lui 8 și 9;

– puterea numelui și a poreclelor: De ce prenumele nostru este „o haină” pe care o purtăm și cum influențează el succesul;

– relații și momente cheie: Cum calculăm compatibilitatea în cuplu și cum alegem data optimă pentru nuntă;

– succesul în afaceri: alegerea meseriei potrivite în funcție de numere și de ce oamenii de succes nu se bazează pe „norocul chior”, ci pe cicluri de însămânțare și recoltare;

– misterele cotidiene: Semnificația numărului casei, al mașinii și adevărul despre controversata cifră 13.

„Eduard Agachi oferă oamenilor un „manual de utilizare” al propriilor vieți, facilitând luarea deciziilor conștiente în carieră, relații și sănătate. A fost un dialog pe care fiecare membru al comunității Altceva ar trebui să-l urmărească activ, cu foaia și pixul în față pentru a lucra la autocunoașterea sa”, a declarat Adrian Artene.

Într-un spațiu al discuțiilor profunde, jurnalistul își propune să aducă în fața publicului personalități marcante și perspective inedite asupra vieții, succesului și spiritualității.

Nu ratați premiera noului episod din seria „Altceva cu Adrian Artene", pe canalul de Youtube al podcastului, sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 19:00.