Surpriză din lumea fotbalului: un fost campion al României s-a făcut taximetrist de ocazie! ”Mi-am cumpărat un Logan din anul 2000”

Fostul campion al României cu Oțelul Galați, Gabriel Paraschiv, face o mișcare surprinzătoare! Actualul antrenor al echipei Flacăra Moreni a fost văzut la volanul unui taxi, iar explicația lui nu are legătură cu nevoia de bani, ci cu un plan de business bine pus la punct, după cum a relatat în exclusivitate pentru CANCAN. Deși se speculează despre salariul său de la echipa din Moreni, Paraschiv spune că taximetria este doar o etapă în dezvoltarea unei noi afaceri.

Gabriel Paraschiv a ținut să pună capăt speculațiilor care au apărut în ultimul timp și a vorbit exclusiv pentru CANCAN despre cum a apărut povestea cu taximetria.

,,Am făcut o firmă pe numele meu. Mi-am luat o licență de taxi, cum face toată lumea, e un domeniu nou, un business. Când ești într-un domeniu nou pentru prima dată, trebuie să vezi ceea ce trebuie să faci. Caut un om pe care să îl angajez, dar între timp, ca să văd cum funcționează în realitate lucrurile, am făcut eu! Dacă voi găsi omul respectiv, atunci mașina aceasta va fi dată în chirie pentru persoana respectivă. Am făcut un business, efectiv, altceva nu am făcut„, a spus Paraschiv.

Fostul mijlocaș de la Oțelul Galați a evitat să spună câți bani a băgat în noua afacere.

,,Nu e o sumă mică, dar nici foarte mare. Mi-am cumpărat și un Logan din anul 2000, nu mai știu exact, cam ce are toată lumea. E un business. Dacă îmi deschideam un restaurant și mă duceam să spăl vase ce se întâmpla? Care era problema?„, a mai declarat Paraschiv.

Gabriel Paraschiv: ,,Am studiat, m-am dus frumos la școală”

Antrenorul echipei din Moreni a dezvăluit și cum i-a venit ideea de a lua licența de taxi.

,,Pentru restaurant este mai mult și, crede-mă, nu am atâția bani de investit. Eu am avut ideea. Am un coleg, un prieten de-al meu, care face taxi și mi-a povestit că se câștigă destul de ok. Am avut și clienți în taxi, nu face toată lumea așa? Nu am stat să socotesc financiar, la mine tot ce apare pe aparat, e totul legal„, ne-a dezvăluit fostul fotbalist al Oțelului Galați.

Paraschiv a mai spus că după ce a renunțat la cariera de fotbalist a fost nevoit să treacă pe la școală.

,,De când m-am lăsat de fotbal am încercat să mă dezvolt pe parte personală. Am luat atestat și de transport alternativ. Am studiat, m-am dus frumos la școală! Mai mult decât atât, de ce nu scrie nimeni că din anul 2020 până în 2023 am făcut la zi Facultatea de Științe Administrative la Universitatea Valahia din Târgoviște? Am fost zi de zi la școală și am terminat cu note cam mari!„, a declarat Gabriel Paraschiv.

,,Este o invenție că am 3.000 de euro salariu la Flacăra”

Acesta din urmă a vorbit și de câți bani încasează ca antrenor la Flacăra Moreni, o echipă care are emoții privind menținerea în Liga a 3-a, mai ales că s-a vehiculat ideea că ar câștiga 3.000 de euro lunar.

,,Într-o instituție de drept public, care este finanțată de Consiliul Local nu are nimeni voie să aibă salariu mai mare decât viceprimarul. Iar viceprimarul din Moreni nu are în niciun caz 150 de milioane de lei vechi (n.r.- echivalentul a 3.000 de euro). Îți spun eu că nici jumătate nu am. Este o invenție„, a mai spus Gabriel Paraschiv care mai are doar 3 luni contract cu echipa dâmbovițeană.

