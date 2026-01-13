Acasă » Știri » Știri externe » Surpriză în lumea influencerilor! S-a căsătorit cu profesorul ei, care este cu 40 de ani mai mare decât ea

Surpriză în lumea influencerilor! S-a căsătorit cu profesorul ei, care este cu 40 de ani mai mare decât ea

De: Daniel Matei 13/01/2026 | 20:25
Sursa foto: Instagram

Influencerița Minea Pagni se pronunță împotriva criticilor la adresa relației sale cu fostul ei profesor de liceu și actualul său soț, Massimo.

Aceasta s-a căsătorit recent cu fostul său profesor, un bărbat care este cu patru decenii mai mare decât ea și a fost intens criticată în mediul online. În acest context, ea s-a arătat deranjată de critici, pe care a decis să le combată într-un interviu acordat The New York Post.

„Reducerea alegerilor unei femei la bani este unul dintre cele mai vechi și mai nedrepte stereotipuri. Am propriile mele obiective, propria mea muncă și propria mea independență. M-am căsătorit cu el pentru ceea ce este: mintea lui, valorile lui și felul în care iubește. Știam că nu toată lumea va înțelege, dar nu eram pe deplin pregătită pentru cât de intense puteau fi unele reacții. Totuși, am învățat că criticile spun adesea mai multe despre temerile societății decât despre dragostea noastră”, a declarat Pagni, în vârstă de 22 de ani, pentru The New York Post.

Pagni l-a întâlnit inițial pe Massimo, în vârstă de 60 de ani, acum cinci ani, când acesta era profesorul ei de filosofie din liceu. Deși la început nu s-a întâmplat nimic romantic, Pagni și Massimo s-au întâlnit la o librărie acum doi ani și au început o relație. Cei doi s-au căsătorit luna trecută.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by minea (@diaryofminea)

Tânăra a fost criticată în mediul online

Deși utilizatorii rețelelor de socializare au criticat diferența de vârstă de aproape 40 de ani dintre cei doi, Pagni a explicat că ea și soțul său au o legătură profundă, despre care susține că transcende vârsta.

„Am fost captivată de intelectul său, de personalitatea sa veselă, de valorile sale, de dragostea sa nemărginită pentru cunoaștere și învățare, de curiozitatea sa față de fiecare aspect al vieții și de lipsa sa de prejudecăți”, a declarat ea publicației.

Pagni, care are peste 25.000 de urmăritori pe Instagram, a distribuit fragmente din povestea de dragoste a celor doi pe rețelele de socializare. La începutul acestei luni, Pagni a distribuit o serie de clipuri cu ea și soțul său de-a lungul anilor.

„Eram îndrăgostită de el în liceu. Nu s-a întâmplat nimic, era doar profesorul meu, iar apoi viața a continuat. Când s-a terminat școala, am pierdut complet legătura. Au trecut ani. Vieți diferite, căi diferite. Și apoi… acum doi ani, din pură întâmplare, ne-am întâlnit într-o librărie”, a scris ea pe Instagram.

