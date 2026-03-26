Surpriză la Survivor 2026. Favorita la câștigarea marelui premiu a fost eliminată

De: Andreea Stăncescu 26/03/2026 | 13:03
Ce concurentă a ieșit din emisiune
Au apărut imagini din București cu o concurentă apreciată de public de la Survivor România. Patrice Cărăușan s-a remarcat încă de la început în echipa Războinicilor, datorită determinării și energiei sale. Deși era favorită pentru marele premiu, ea a fost eliminată din competiție. 

Licențiată în medicină, Patrice Cărăușan își dorește să ajute oamenii prin profesia aleasă, însă înainte de a-și pune în aplicare planurile profesionale, și-a dorit să-și testeze rezistența fizică și psihică în jungla din Republica Dominicană.

Absolventă a Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu și a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Tânăra de 27 de ani nu este deloc străină de provocările unei competiții dure și a reușit să câștige simpatia publicului prin ambiția sa.

Ea a explicat înainte de plecare că Survivor nu este doar despre forță fizică, ci și despre rezistență mentală și echilibru psihic.

„Primul ajutor… toți pot să se bazeze pe mine! Nu cred că Survivor este doar despre fizic, cred că este și despre mental, psihic. Mă simt foarte pregătită. Vreau să devin cea mai bună versiune a mea. Sunt curioasă cum voi fi și dacă reușește să-mi scoată zâmbetul pe buze”, a spus Patrice Cărăușan înainte să plece în Republica Dominicană.

Sursa foto: Antena 1

Patrice Cărăușan a fost eliminată din emisiune

Recent, imaginile surprinse în București au arătat-o pe Patrice Cărăușan în afara competiției, iar videoclipurile postate pe TikTok au afirmat că prezența ei în junglă s-a încheiat înainte de finală. Deși fanii o considerau o pretendentă serioasă la marele premiu, realitatea pare diferită.

Pe parcursul competiției, tânăra a demonstrat că este o adevărată luptătoare, muncind intens la fiecare probă și contribuind constant la punctele echipei. A reușit să aducă numeroase puncte și a avut relații de prietenie cu colegii săi.

