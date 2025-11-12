Acasă » Știri » Tabel exclusiv pentru femei | Care este greutatea ta ideală, în funcție de vârstă și de înălțime

Tabel exclusiv pentru femei | Care este greutatea ta ideală, în funcție de vârstă și de înălțime

12/11/2025
Tabel exclusiv pentru femei | Care este greutatea ta ideală, în funcție de vârstă și de înălțime

Atunci când vine vorba de greutatea ideală și un corp armonios, multe femei visează să atingă celebrele dimensiuni 90-60-90. Însă, realitatea este mult mai complexă, iar fiecare persoană este diferită. Greutatea optimă nu depinde doar de dorințele estetice, ci și de înălțime, vârstă conformația corpului și sănătatea generală.

Dacă ai stat vreodată pe cântar și te-ai întrebat care este numărul de kilograme potrivit pentru tine, trebuie să știi că nu există o greutate universală perfectă. Totuși, specialiștii au realizat un tabel de referință care îți poate oferi o idee despre cât ar trebui să cântărești în funcție de înălțime și vârstă.

Care este greutatea ta ideală, în funcție de vârstă și de înălțime

Pentru a determina greutatea optimă, experții au stabilit un interval de valori sănătoase pentru fiecare înălțime și vârstă. Spre exemplu, dacă ai 1,60 metri și vârsta cuprinsă între 20-29 de ani, greutatea ideală variază între 50 și 56 de kilograme. Iar pe măsură ce anii cresc crește și greutatea.

Pentru o persoană cu aceeași înălțime, dar cu vârsta cuprinsă între 30-39 de ani, greutatea ideală variază între 51-57. Pentru vârsta 40-49 de ani, greutatea ideală este cuprinsă între 52-58 de ani.

Aceste valori sunt orientative, deoarece fiecare persoană are o conformație diferită. Este important să îți asculți corpul și să urmărești mai degrabă sănătatea, nu doar numărul de pe cântar.

Câți centimetri trebuie să ai în talie?

Pe lângă greutatea corporală, specialiștii susțin că dimensiunea taliei este la fel de importantă. Institutul Național pentru Sănătate și Excelență în Îngrijire din Marea Britanie (NICE) recomandă o formulă simplă pentru a verifica dacă te încadrezi într-o categorie sănătoasă.

Mai exact, circumferința taliei nu trebuie să depășească jumătate din înălțimea ta. De exemplu, dacă ai 1,60 metri înălțime, talia ta nu ar trebui să depășească 80 cm. Această regulă se aplică atât femeilor, cât și bărbaților și este considerată un indicator important al sănătății metabolice.

Greutatea ideală nu înseamnă doar un anumit număr pe cântar, ci un echilibru între sănătate, conformație și bunăstare generală. Dacă îți dorești să ajungi la greutatea optimă pentru tine, este esențial să adopți un stil de viață echilibrat, care să includă alimentație sănătoasă și activitate fizică regulată.

