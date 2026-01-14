Acasă » Știri » Tagliatelle cu ciuperci și sos cremos – rețeta Pasta Queen care te va da pe spate

De: Paul Hangerli 14/01/2026 | 07:30
Amore mio, dacă ai avut o zi lungă și vrei ceva cremos, reconfortant și scandalos de bun, ai ajuns unde trebuie. Azi facem tagliatelle cu ciuperci și sos cremos, genul de paste care te îmbrățișează sufletește și te fac să exclami fără rușine: Che figata!

Bun venit în bucătărie, tesoro mio

Ascultă-mă bine, cuore mio. Aceasta NU este o rețetă complicată, dar este una periculos de gustoasă. Este genul de mâncare pe care o faci într-o seară de miercuri și ajungi să mănânci direct din tigaie. Uffa! Se întâmplă. Pastele sunt rapide, ciupercile sunt juicy, iar sosul… mamma mia, sosul este cremos exact cât trebuie.

De ce vei iubi rețeta asta (non ci credo cât e de bună)

În primul rând, piccolo, se face în mai puțin de 30 de minute. În al doilea rând, ingredientele sunt simple, fără fițe inutile. Unt, ceapă, usturoi, ciuperci, smântână și parmezan. Atât. Și totuși, rezultatul este de restaurant, dar fără nota de plată care te face să spui che palle!

Este mâncarea perfectă pentru serile când vrei confort, nu dramă.

Ingredientele magice, amore mio

320 g tagliatelle

4 linguri unt

1 lingură ulei de măsline

1 ceapă, tocată fin

600 g ciuperci, feliate subțire

4 căței de usturoi, zdrobiți

250 ml vin alb sec

250 ml supă de legume

370 ml smântână pentru gătit (grasă, fără rușine)

60 g parmezan ras

Sare și piper, după gust

Pătrunjel proaspăt, pentru final

Extra parmezan, pentru că- ma dai!

Hai să vorbim despre ingrediente, zuccherino

Tagliatelle sunt reginele aici. Da, poți folosi și fettuccine sau linguine, dar tagliatelle + sos cremos = amore etern.
Ciupercile? Albe clasice sunt perfecte, dar dacă vrei să fii mai fancy, merg și champignon brun, portobello sau shiitake.
Parmezanul este sfânt. Bravo! Dacă îl folosești, deja faci lucrurile cum trebuie. Vino bianco sec? Certo! Dacă nu, supa de legume merge fără probleme.

Cum se întâmplă magia (ma dai, e simplu!)

Fierbi pastele în apă bine sărată, le scoți cu un minut mai devreme și păstrezi puțină apă din oală. Între timp, într-o tigaie mare, untul și uleiul se topesc fericite, ceapa se înmoaie frumos, apoi intră ciupercile care încep să sfârâie și să miroasă absolut indecent. Usturoiul vine scurt, vinul face psss și se evaporă, supa intră în scenă, apoi smântâna și parmezanul. Amesteci, guști, spui accidenti! de bun ce e.

Adaugi pastele, le îmbraci în sos, un strop de apă de la paste dacă e nevoie și gata. Pătrunjel deasupra, extra parmezan și- che bello!

Finalul fericit, angioletto

Servește imediat. Nu aștepta. Nu poza prea mult. Pastele astea sunt despre moment. Despre tine, tigaie și o furculiță mare. Iar dacă cineva te întreabă de ce mănânci a doua porție, răspunsul este simplu: Pentru că viața e prea scurtă pentru paste mediocre.

Bravissimo!

