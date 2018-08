Talpan a obținut executarea silită a lui Gigi Becali! ”Admite cererea și…”

Vorbele îl costă scump pe Gigi Becali! Dovadă stă un alt proces pe care l-a pierdut, pentru calomnie. Colonelul Florin Talpan a primit câștig de cauză în instanță după ce l-a dat în judecată pe latifundiarul din Pipera și i-a cerut 30.000 de euro pentru că l-ar fi insultat. (Console si accesorii gaming )

Chiar dacă a dat declarații incendiare despre diverse personaje, Gigi Becali a scăpat de cele mai multe ori pentru că s-a împăcat cu „victimele”. Dar a și pierdut procese…

Reamintim doar unul dintre ele, cel cu Anghel Iordănescu, proces de calomnie pe care Gigi Becali l-a pierdut în 2016. Milionarul l-a acuzat atunci pe "tata Puiu" că face selecția la națională pe bază de șpagă.

Un alt război al declarațiilor care a ajuns acum la sfârșit este cel dintre Gigi Becali și Florin Talpan, juristul echipei CSA Steaua, cel care, practic, l-a ”deposedat” de marca Steaua.

Conflcitul a început în urmă cu trei ani, atunci când Becali l-a jignit pe Talpan. „Cu Talpan negociez eu? Pe Talpan îl iau și îl duc la oi! Habar nu are de nicio lege, nu știe de capul lui nimic. Știi ce a spus Boroi despre acest jurist? A spus: «Ăsta e nebun, ne-a băgat într-o încurcătură», i-a zis lui Vali Argăseală”.

Nu a fost loc de împăcare

Și nu s-a oprit aici! A continuat să-l atace pe jurist: „Băi, nenorociților, lăsați țara să respire, comuniștilor, oameni de nimic! De ce să cheltuiți bani de la bugetul țării? Ei vor să mă distrugă. Diavolul din ei vrea să mă distrugă. Dar eu o să îi biruiesc pe toți. Cu cine să discut? Cu Talpan? Nu vrea nimeni să vorbească, doar să distrugă și să dea bani de la buget. Nu-mi pasă de CSA Steaua. Echipa lui Lăcătuș se va desființa. Nu va promova”.

Cu toate acestea, în urmă cu câteva luni, Gigi Becali susținea că s-ar fi produs o împăcare între el și Florin Talpan. Juristul CSA a dezmințit însă o asemenea posibilitate.

”Ce relaţie să am eu cu Gigi Becali? Cum să mă împac eu cu un asemenea om? Păi voi credeţi că eu am uitat cum m-a înjurat, jignit şi ameninţat? Credeţi că am uitat cum râdea de mine pe la televizor şi ce înjurături îmi trăgea? Nu uit toată viaţa mea că acest om m-a jignit în ultimul hal. Eu am procesele mele cu cei de la FCSB de dus şi vă sigur că o să le câştig pentru Steaua. În rest, chiar nu mai doresc să comentez absolut nimic despre Gigi Becali. Nu mă interesează acest om”, a declarat Talpan cu o lună înainte de a se pronunța sentința în procesul pe care i l-a deschis latifundiarului din Pipera… și pe care l-a câștigat!

”Admite cererea de încuviințare a executării silite forumlată de petentul B.E.J.A Drăgănescu, Ionescu și Crafcenco, privind pe creditorul Talpan Florin Costel și pe debitorul Becali George.

Încuviințează executarea silită, în oricare dintre formele ei prevăzute de lege, în conformitate cu dispozițiile din titlul executoriu reprezentat de Decizia civilă nr. 271 A pronunțată la data de 19.03.2018 de Curtea de Apel București în dosarul nr. 13134/3/2016 (1774/2017), pentru recuperarea creanțelor prevăzute în titlul executoriu, la care se adaugă cheltuielile de executare. Fără cale de atac”, se arată în decizia instanței, care prevede plata celor 30.000 de euro către Talpan.

Scandalul se mută la UEFA

Juristul CSA Steaua mai duce un război cu echipa deținută de Gigi Becali, FCSB, şi s-a adresat direct preşedintelui UEFA, Aleksander Ceferin, solicitând dezafilierea şi excluderea vicecampioanei României din toate competiţiile, interne şi internaţionale.

Potrivit ProSport, Talpan a trimis la sediul forului european, de la Nyon, un colet cu patru kilograme de documente (630 de pagini), alături de cererea oficială de a interzice FCSB să se folosească de palmaresul Stelei. Ceferin a primit şi toate deciziile definitive ale instanţelor din România referitoare la acest caz.

De asemenea, juristul CSA Steaua acuză Federaţia Română de Fotbal că nu a făcut nimic pentru a înştiinţa UEFA despre faptul că FCSB se foloseşte fraudulos de performanţele obţinute de Steaua înainte de 2003.

„SC Fotbal Club FCSB SA (fostă Fotbal Club Steaua Bucureşti SA) nu este succesoarea şi nu deţine recordurile sportive ale echipei de fotbal care aparţine Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 şi Supercupa Europei în 1987, nu are nicio bază materială şi a fost afiliată ilegal de Federaţia Română de Fotbal.

SC Fotbal Club FCSB SA a informat CSA Steaua că se va supune sentinţei emise de instanţă, dar această conformare nu s-a produs. SC FC FCSB nu a notificat FRF şi forurile internaţionale (UEFA şi FIFA) privind faptul că nu mai deţine marca şi numele Steaua şi Steaua Bucureşti, chiar dacă era silită să facă asta, pentru ca FRF şi forurile internaţionale să facă paşii legali necesari”, se arată în documentele trimise de Talpan.

Totodată, se solicită UEFA să modifice palmaresul FCSB de pe site-ul oficial al forului european: „Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că performanţele CSA Steaua Bucureşti sunt greşit trecute pe pagina instituţiei dumneavoastră. Alături de participările CSA Steaua în competiţiile europene apare logo-ul unui alt club de fotbal, SC FC FCSB SA, club înfiinţat în 2004. De asemenea, performanţele obţinute de clubul nostru, care includ, printre altele, câştigarea Cupei Campionilor în 1986, sunt eronat incluse între performanţele clubului de fotbal născut în 2004. De aceea vă cerem să rectificaţi greşeala apărută pe site-ul dumneavoastră.

CSA Steaua a luat măsuri legale împotriva SC FC FCSB SA, care încearcă să-şi asume identitatea noastră în mod fraudulos şi intenţionat. Vă cerem să rectificaţi informaţiile de pe site-ul dumneavoastră astfel încât să fie o deosebire clară între CSA Steaua, care deţine performanţe impresionante, precum Cupa Campionilor din 1986 şi Supercupa Europei din 1987, şi SC FC FCSB SA, o echipă înfiinţată în 2004 şi care, într-o manieră ilegală şi înşelătoare, v-a notificat şi informat pentru a crea confuzie, cu scopul evident de a înşela suporterii fotbalului din întreaga lume şi, în particular, pe cei ai CSA Steaua”.

