Tânăr de 20 de ani, înjunghiat în Ilfov! De la ce a pornit altercația. Primele informații oficiale

De: Anca Chihaie 14/04/2026 | 14:11
Un episod violent petrecut în județul Ilfov a atras atenția autorităților și a comunității locale, după ce un conflict între doi tineri a degenerat într-un act de agresiune gravă. Incidentul s-a produs în seara zilei de 13 aprilie, în comuna Chiajna, într-un context care, potrivit primelor informații, a pornit de la o dispută spontană.

Totul a fost semnalat printr-un apel la numărul de urgență 112, în care se anunța că o persoană ar fi fost rănită cu un obiect tăietor-înțepător. La scurt timp, echipajele de poliție din cadrul Poliției Orașului Chitila s-au deplasat la fața locului pentru a verifica situația. Ajunși acolo, aceștia au confirmat existența unui conflict violent soldat cu rănirea unui tânăr.

Victima, în vârstă de 20 de ani, ar fi fost atacată în timpul altercației de un alt tânăr, în vârstă de 19 ani. Din primele date obținute de anchetatori, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, care a escaladat rapid, culminând cu folosirea unui obiect periculos. În urma agresiunii, tânărul rănit a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Echipajele medicale sosite la fața locului i-au acordat primul ajutor, după care acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Presupusul agresor a fost identificat la scurt timp și reținut de oamenii legii pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și lovirea sau alte violențe. Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, care va decide măsurile legale ce se impun în continuare.

De asemenea, polițiștii analizează dacă există martori sau alte probe care pot contribui la reconstituirea fidelă a evenimentelor. În funcție de rezultatele anchetei și de evoluția stării victimei, încadrarea juridică a faptelor ar putea suferi modificări.

