Tania Budi aduce LUV34 la Mamaia! Când va avea loc prima petrecere

Tania Budi pregătește o nouă surpriză pentru iubitorii vieții de noapte de pe litoral, odată cu lansarea conceptului LUV34, găzduit la Maya Beach din Mamaia. Evenimentul se adresează celor care își doresc seri în care muzica, energia publicului și distracția autentică sunt în centrul atenției.

Debutul proiectului este programat pentru vineri, 3 iulie, începând cu ora 22:00, când participanții sunt invitați să ia parte la prima ediție a acestui nou concept de petrecere.

Prin mesajul „Dear nostalgics, we’re back!”, organizatorii au dat startul unui nou capitol pentru LUV34. Conceptul este gândit ca o serie de petreceri săptămânale, dedicate celor care caută experiențe autentice, cu muzică bună și o atmosferă relaxată, dincolo de agitația obișnuită a litoralului.

Tania Budi, amfitrioana petrecerilor de vară petrecute la mare

LUV34 o are în acest sezon pe Tania Budi în rolul de gazdă, după ce aceasta s-a implicat și în organizarea evenimentelor de la plajă. Conceptul este construit în jurul unor seri de vară cu muzică, energie și o atmosferă inspirată de farmecul litoralului.

Proiectul LUV34 își deschide oficial porțile vineri, 3 iulie 2026, de la ora 22:00, la Maya Beach din Mamaia. Participanții vor avea acces prin intrarea Asylum.

Atmosfera muzicală va fi asigurată de DJ SMART. Organizatorii descriu noul proiect printr-un mesaj care surprinde spiritul evenimentului: „LUV34 is where your Fridays come alive.”. Conceptul își propune să transforme serile de vineri într-un punct de întâlnire pentru iubitorii de muzică și distracție pe litoral.

Evenimentul este promovat sub sloganul „Powered by Luv. Mixed by DJ SMART”. Lansarea a fost anunțată inclusiv prin intermediul paginilor de socializare ale Taniei Budi și ale Luv Mamaia.

Noul concept se adresează celor care își doresc să retrăiască atmosfera verilor de altădată de pe litoral, când serile se prelungeau până în zori, iar muzica și compania erau principalele motive pentru care lumea ieșea în oraș. Organizatorii își propun să readucă acel spirit într-o formulă adaptată sezonului estival din 2026.

CITEȘTE ȘI: Tania Budi a renunțat să meargă la sala de fitness. Cum are grijă de corpul ei, la 58 de ani

Cum arăta blondina Tania Budi acum 20 de ani! Poza pe care ar vrea să o șteargă de pe internet: cu vulturul pe maieu, în epoca în care Mamaia se visa America!