Țara de lângă România care reintroduce serviciul militar obligatoriu. Sunt vizați toți tinerii cu vârste între 19 și 27 de ani

O țară vecină României a decis să reintroducă serviciul militar obligatoriu pentru tinerii cu vârste între 19 și 27 de ani, ca răspuns la tensiunile regionale și la conflictul din Ucraina. Decizia a fost motivată de necesitatea consolidării apărării naționale și de pregătirea tinerilor pentru responsabilități civice, în contextul în care securitatea și stabilitatea devin priorități tot mai importante pentru statele din regiune.

Serbia va reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru bărbații între 19 și 27 de ani. Programul durează aproximativ 75 de zile și combină două luni de antrenament militar intensiv cu două săptămâni de exerciții pe teren. Femeile pot participa în continuare voluntar, iar cei care refuză să poarte arme din motive morale sau ideologice au posibilitatea să urmeze serviciul civil, care este însă mult mai lung, peste 150 de zile.

Această structură urmărește atât respectarea convingerilor personale, cât și responsabilizarea tinerilor și implicarea lor activă în societate.

„În curând vom introduce serviciul militar, fie că este vorba de 75 de zile, fie de o altă perioadă. Este bine pentru întreaga societate, tinerii vor învăța responsabilitatea, acest lucru nu le va mai pune nicio problemă. Nici nu va mai exista nicio strictețe ca înainte sau ceva de genul acesta. Și în foarte scurt timp toată lumea se va simți mai bogată și fiecare va face ceva pentru țara sa”, a spus președintele sârb Aleksandar Vucic.

Mai multe țări europene au implementat sau mențin forme variate de serviciu militar obligatoriu. Lituania, Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, Letonia, Austria, Grecia și Estonia instruiesc tinerii în cadrul unor programe diferite, iar Polonia va reintroduce serviciul militar obligatoriu din 2024. În Norvegia, atât femeile, cât și bărbații participă la stagii de instruire militară, în care primesc pregătire de bază pentru autoapărare, iar cei cu abilități fizice excepționale urmează stagii mai îndelungate.

Această mișcare reflectă preocuparea statelor pentru consolidarea apărării naționale și creșterea gradului de pregătire al tinerilor, oferindu-le totodată o experiență care dezvoltă disciplina, responsabilitatea și implicarea civică. În contextul geopolitic actual, reintroducerea serviciului militar obligatoriu și stimularea participării voluntare pentru femei sau alternativele civile reprezintă o modalitate prin care țările europene încearcă să echilibreze nevoile de securitate cu respectarea drepturilor individuale și responsabilitatea socială.

