Țara în care un șezlong pe plajă costă 90 de euro pe zi. Turiștii sunt revoltați!

Scandal pe plajele din Italia, după ce proprietarii de șezlonguri au ajuns să perceapă până la 90 de euro de persoană pentru închirierea obiectului de șezut.

Numărul turiștilor care frecventau plajele italiene a scăzut cu 15% până la 25% în anumite zone, comparativ cu nivelul înregistrat anul trecut. Motivul? Tarifele percepute de operatorii de plajă i-au făcut să se reorienteze.

Un șezlong pe plajă costă 90 de euro pe zi

Potrivit The Guardian, în plin sezon turistic, plajele din Italia sunt mai mult pustii decât populate. Creșterea nejustificată a prețurilor fără a oferi un plus de calitate i-a făcut inclusiv pe cei mai pretențioși să abandoneze ideea de a mai merge la mare.

Prețul pentru un singur șezlong de persoană pe zi variază între 30 de euro, cel mai ieftin, și 90 de euro, cel mai scump.

„Inclusiv cu 2 salarii, multe familii italiene se luptă să trăiască de pe o lună pe alta. În astfel de circumstanțe, costurile pentru distracții și relaxare sunt primele tăiate”, explică specialiștii.

Potrivit datelor, costul închirierii unui şezlong este cu 17% mai mare decât acum patru ani.

Italienii boicotează mersul la plajă

Costurile ridicate de trai, în contextul inflației puternice și a datoriilor publice, au făcut ca puterea de cumpărare a italienilor să scadă dramatic. În acest context, multe familii din pătura de mijloc a populației au decis să boicoteze afacerile celor care vor să se îmbogățească de pe urma creșterii prețurilor.

„Vedem că sezonul estival nu merge bine pentru nimeni din domeniul HORECA. Situația economică a țării lasă de dorit, astfel că mulți italieni au renunțat la locurile amenajate în favoarea celor sălbatice, chiar dacă acestea vin la pachet cu o serie de pericole. Singura soluție ar fi micșorarea prețurilor la o valoare decentă, pe care cetățenii și-o pot permite”, susțin asociațiile civice, potrivit Il Messaggero.

În mod paradoxal, au crescut cazările în zonele montane ale țării, astfel că turiștii au renunțat la zonele balneare pentru a se bucura de aer curat și priveliști încântătoare.

