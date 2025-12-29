Târgul de Crăciun din România care se va închide pe 11 ianuarie 2026. Unde te poți distra cu vin fiert de Sfântul Ioan

Începând de duminică, 28 decembrie, majoritatea târgurilor de Crăciun din țară și-au închis porțile. Vestea bună este că cel mai frumos târg de Crăciun din Europa și din țară rămâne deschis vizitatorilor până pe 11 ianuarie 2026. Iată unde te poți distra cu vin fiert de Sfântul Ioan.

Cei care nu au ajuns încă la cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, ar trebui să știe că acesta rămâne deschis aproape două săptămâni din ianuarie 2026. Turiștii din țară și din străinătate mai pot profita de atmosfera sărbătorilor de iarnă, căsuțele decorate în turtă dulce, mâncărurile tradițional românești, atmosfera festivă, peste două milioane de luminițe și numeroase programe de divertisment, concerte și muzică live.

Cel mai frumos târg de Crăciun din Europa rămâne deschis până pe 11 ianuarie 2026

Târgul de Crăciun din Craiova va rămâne deschis până pe data de 11 ianuarie 2026, cu o săptămnă mai târziu decât era prevăzut. Decizia a fost luată în urma cererilor făcute de agențiile de turism.

Reamintim că târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat anul acesta cel mai frumos din Europa. Până în acest moment, de când a fost deschis (de pe 14 noiembrie 2025), târgul de Crăciun din Craiova a fost vizitat de peste două milioane de turiști din țară și din străinătate.

„Târgul de Crăciun din Craiova se prelungește până pe 11 ianuarie 2026. Vești bune pentru cei care nu au apucat să viziteze cel mai frumos târg de Crăciun din Europa. Ca urmare a solicitărilor venite din partea agențiilor de turism, Primăria Municipiului Craiova a decis prelungirea târgului până duminică, 11 ianuarie 2025. Roata panoramică, patinoarul, căsuțele cu bunătăți, decorațiunile spectaculoase și cele peste 2 milioane de luminițe vă așteaptă în continuare să vă bucurați de magia sărbătorilor. Program de vizitare: luni – joi: 13:00 – 22:00. Vineri – duminică: 10:00 – 23:00”, se arată în anunțul Primăriei Municipiului Craiova.

