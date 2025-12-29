Acasă » Știri » Târgul de Crăciun din România care se va închide pe 11 ianuarie 2026. Unde te poți distra cu vin fiert de Sfântul Ioan

Târgul de Crăciun din România care se va închide pe 11 ianuarie 2026. Unde te poți distra cu vin fiert de Sfântul Ioan

De: Irina Vlad 29/12/2025 | 12:34
Târgul de Crăciun din România care se va închide pe 11 ianuarie 2026/ sursă foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
22 poze
Vezi galeria foto

Începând de duminică, 28 decembrie, majoritatea târgurilor de Crăciun din țară și-au închis porțile. Vestea bună este că cel mai frumos târg de Crăciun din Europa și din țară rămâne deschis vizitatorilor până pe 11 ianuarie 2026. Iată unde te poți distra cu vin fiert de Sfântul Ioan. 

Cei care nu au ajuns încă la cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, ar trebui să știe că acesta rămâne deschis aproape două săptămâni din ianuarie 2026. Turiștii din țară și din străinătate mai pot profita de atmosfera sărbătorilor de iarnă, căsuțele decorate în turtă dulce, mâncărurile tradițional românești, atmosfera festivă, peste două milioane de luminițe și numeroase programe de divertisment, concerte și muzică live.

Cel mai frumos târg de Crăciun din Europa rămâne deschis până pe 11 ianuarie 2026

Târgul de Crăciun din Craiova va rămâne deschis până pe data de 11 ianuarie 2026, cu o săptămnă mai târziu decât era prevăzut. Decizia a fost luată în urma cererilor făcute de agențiile de turism.

Târgul de Crăciun din Craiova se va închide pe 11 ianuarie 2026/ sursă foto: Facebook
Târgul de Crăciun din Craiova se va închide pe 11 ianuarie 2026/ sursă foto: Facebook

Reamintim că târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat anul acesta cel mai frumos din Europa. Până în acest moment, de când a fost deschis (de pe 14 noiembrie 2025), târgul de Crăciun din Craiova a fost vizitat de peste două milioane de turiști din țară și din străinătate.

„Târgul de Crăciun din Craiova se prelungește până pe 11 ianuarie 2026. Vești bune pentru cei care nu au apucat să viziteze cel mai frumos târg de Crăciun din Europa. Ca urmare a solicitărilor venite din partea agențiilor de turism, Primăria Municipiului Craiova a decis prelungirea târgului până duminică, 11 ianuarie 2025.

Roata panoramică, patinoarul, căsuțele cu bunătăți, decorațiunile spectaculoase și cele peste 2 milioane de luminițe vă așteaptă în continuare să vă bucurați de magia sărbătorilor.

Program de vizitare: luni – joi: 13:00 – 22:00. Vineri – duminică: 10:00 – 23:00”, se arată în anunțul Primăriei Municipiului Craiova.

Top 10 destinații pentru un Crăciun de vis în Europa. Singura zonă din România care a reușit să se încadreze și ea pe listă

Nu e un banc! Cum a reacționat o turistă care a venit la Târgu de Crăciun din Craiova când a aflat cât costă cazarea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion
Știri
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a pus imaginile pe net
Știri
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a…
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe
Gandul.ro
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
go4it.ro
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe
Gandul.ro
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de ...
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a ...
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a pus imaginile pe net
Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe ...
Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe de a se împlini
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp ...
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp și fanii au dat instant cu hate: „Te maimuțeresti pe rețele”
Ramona Olaru s-a aliat cu Ruxi Opulenta în războiul ei cu Alex Bodi?! Mesajul care îl vizează pe ...
Ramona Olaru s-a aliat cu Ruxi Opulenta în războiul ei cu Alex Bodi?! Mesajul care îl vizează pe musculos: „Suntem asumate”
Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!
Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!
Vezi toate știrile
×