Tatăl Andei, victima lui Emil Gânj, e disperat. Criminalul e de negăsit de patru luni și blamează autoritățile

Tatăl Andei, tânăra de 23 de ani ucisă și incendiată de Emil Gânj, este devastat și își strigă durerea în mod public. Bărbatul acuză autoritățile că nu fac suficiente eforturi pentru a-l găsi pe criminal.

O tragedie de o violență extremă a avut loc în urmâ cu câteva luni, într-o localitate din județul Mureș, unde o tânără de doar 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui atac brutal. Autorul, Emil Gânj, un bărbat cunoscut pentru comportamentul său violent, a pătruns în locuința victimei în toiul nopții, a atacat-o cu un topor, apoi a incendiat casa în care aceasta locuia.

Tatăl Andrei, victima lui Emil Gânj, e disperat

Anda nu a avut nicio șansă de supraviețuire, iar trupul ei a fost descoperit carbonizat în urma intervenției pompierilor. Emil Gânj rămâne de negăsit de atâtea luni, iar tatăl Andei își dorește ca acesta să fie prins cât mai repede. Mai mult, bărbatul susține că autoritățile nu își fac datoria.

Tatăl Andei se afla în Gara de Nord din București și a tras un semnal de alarmă, spunând că nu există nici măcar o fotografie cu Emil Gânj, deși este considerat cel mai căutat criminal din țară.

„Uitați, sunt Gyurcă Tiberiu, tatăl Andei Maria Gyurcă ce a fost omorâtă. Ia uitați în Gara București, nu vedem aici nicio poză cu infractorul, nu este nimic. Ia uitați, casa de bilete, nu este nicio fotografie nicăieri, nici interior, nici exterior. Ce autorități avem? Cum își fac treaba? Așa se manifestă pentru a prinde infractorul”, a spus tatăl Andei.

Mai mult decât atât, avocatul Adrian Cuculis a mărturisit că a depus o cerere de strămutare la Tribunalul Mureș, dat fiind faptul că există probabilitatea ca Emil Gânj să aibă relații în organele de forță din județ.

„Tatăl Andei Gyurcă, victima omorâtă și incendiată de Emil Ganj, la luni distanță de la crimă și tot la fel de la momentul de la care poliția nu a reușit să-l prindă pe criminalul periculos, trage un semnal de alarmă despre cum parcă statul nici nu vrea să-l prindă pe Gânj.Între timp am depus o cerere de strămutare la Tribunalul Mureș având în vedere posibilele relații/rude ale lui Gânj în organele de forță din județ”, a precizat avocatul Adrian Cuculis.

