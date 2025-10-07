Tatăl copilului de 3 ani din Mărășești este distrus de durere. Ce mesaj sfâșietor a postat: „În loc să te...”

Tragedie de nedescris într-o familie din Mărășești, județul Vrancea! Un copil de doar trei anișori a avut un sfârșit cumplit, după ce a fost atacat de o haită de câini ai străzii. Familia trăiește clipe cutremurătoare, iar tatăl micuțului a transmis primul mesaj. Îți dau lacrimile!

Totul s-a întâmplat atunci când copilul ar fi plecat de acasă fără știrea părinților și a fost atacat de o haită de câini. Micuțul nu a reușit să strige după ajutor și a fost mult prea târziu pentru el atunci când a fost observat de un localnic.

Tatăl copilului de 3 ani din Mărășești este distrus de durere

Familia și apropiații s-au adunat pentru a-și lua adio de la băiețel. Tatăl lui, copleșit de durere, a postat primele fotografii cu sicriul micuțului și nu a plecat deloc de la căpătâiul fiului său.

Imaginile durerii sunt greu de privit. Tatăl copilului a postat un clip pe fundalul căruia se aud strigăte de durere ale oamenilor veniți să își ia adio de la micuț. Mai mult, bărbatul a transmis un mesaj sfâșietor:

„În loc să te duc la școală, te duc pe ultimul drum. Dumnezeu să te ierte copilul meu! Nu a fost să fie să am parte de tine.”, a scris bărbatul în două postări diferite.

Familia care trece prin aceste dureri de nedescris este una modestă, iar părinții care își iau rămas-bun de la fiul lor, mult prea devreme, au mărturisit că nu își permit să se ocupe de înmormântare. Tot tatăl copilului a fost cel care a cerut ajutor prin intermediul rețelelor de socializare:

„Am nevoie de ajutor pentru cele necesare pentru înmormântarea copilului. Vă rog din suflet, dacă mă puteți ajuta, măcar să îmi duc copilul pe ultimul drum.”, a scris bărbatul.

