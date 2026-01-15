Tatăl lui Dani Vicol îl contrazice pe Mario Iorgulescu! Susține că fiul lui Gino ar fi mințit: „În Chitila nu exista semafor atunci, în momentele alea”

Invitat în platoul emisiunii lui Dan Capatos, Iulian Vicol, tatăl lui Dani Vicol, a rememorat seara în care fiul lui a murit în accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu. În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO (vezi AICI), fiul președintelui LPF susține că a trecut două semafoare pe culoarea roșie, informație contestată de Iulian Vicol. Emisiunea completă poate fi urmărită AICI.

În interviul acordat lui Dan Capatos, Mario Iorgulescu a povestit pas cu pas ce s-a întâmplat în noaptea de la începutul lunii septembrie 2019, atunci când, beat fiind, s-a suit la volanul mașinii sale și a gonit pe străzile din București. Conducând cu peste 140 km/h, a trecut două semafoare pe culoare roșie, iar la al treilea s-a izbit de un scuar nesemnalizat. A fost proiectat pe contrasens – unde a intrat direct în mașina condusă de Dani Vicol. Tânărul de 24 de ani a murit pe loc.

Tatăl lui Dani Vicol, declarații după ce Mario Iorgulescu a vorbit public

În ediția de joi, 15 ianuarie, Iulian Vicol a acceptat primul lui interviu public live. Au trecut aproape 7 ani de la moartea fiului său, însă abia acum a avut puterea să vorbească despre drama familiei sale.

După ce a urmărit interviul lui Mario Iorgulescu, părintele susține că o parte din declarațiile lui nu se potrivesc cu realitatea. Unele dintre mărturii au legătură cu semafoarele despre care Mario spune că le-a trecut pe roșu. Acesta susține că – la vremea respectivă – pe șoseaua Chitila nu ar fi existat mai multe semafoare. Singurul semafor ar fi fost fix cel din locul unde a avut loc accidentul.

„Da. Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors. Nu era nimeni pe stradă. Am trecut două semafoare pe roșu. Înainte am oprit la semafor. Am văzut că nu vine nimeni. Am trecut la următorul. Nu, la următorul am trecut, nu am mai oprit. Și al treilea l-am trecut pe verde. La al treilea semafor, de pe o străduță a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și, când să mă întorc pe banda mea, pe partea mea, era un scuar nesemnalizat. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens”, a spus Mario Iorgulescu în interviul acordat lui Dan Capatos.

Iulian Vicol: A fost un interviu care ne-a șocat, ne-a dat din nou peste cap, dar în același timp ne-a demonstrat cine și unde este Mario Iorgulescu. A spus tot ceea ce trebuia să spună. Singur și-a spus tot.

Dan Capatos: Asta a fost și intenția, mulți au înțeles, alții nu.

Iulian Vicol: Noi nu știam prea multe, cum arată, cum se comportă, a spus tot ce trebuia să spună, pentru toată lumea, singur a spus tot.

Dan Capatos: Unii spun că s-a exagerat, inclusiv familia, mama lui Mario, într-o declarație pe care a făcut-o în exclusivitate pentru noi, spunea că nimeni nu poate să creadă prostiile alea. Mulți oameni au confirmat că are dreptate. Mario a răspuns coerent, a povestit ce se știa doar sub formă de zvon și noaptea accidentului a povestit-o cum a fost.

Iulian Vicol: Cu aproximație, da.

Dan Capatos: Sunt lucruri care nu se potrivesc cu ce știm noi?

Iulian Vicol: În instanță, martorii au spus cam aceleași lucruri. Că a luat cheia să mute mașina, probabil că martorii au omis lucrul ăsta, nu se gândeau că el va pleca. Au închis poarta, el a tras de poartă și a plecat. El a spus, în mare, cam cum am aflat și noi de la martori. N-a mințit nimic. Dar să vă spun cu semafoarele, că acolo nu sunt semafoare. Singurul semafor e ăla de la Leroy Merlin, fix acolo unde a fost accidentul.

Dan Capatos: Adică până acolo era un singur semafor?

Iulian Vicol: Da, în Chitila nu exista semafor atunci, în momentele alea, acum 6 ani, erau doar camere, pe care nu au putut să le dea public, sunt probe care au rămas în dosar. El venea dinspre Gulia. În Chitila nu exista semafor atunci, erau camere și atât. Astea au dispărut. Procurorii au avut câteva imagini de pe camere, pe care nu au putut să le dea public.

