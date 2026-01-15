Acasă » Video » Tatăl lui Dani Vicol îl contrazice pe Mario Iorgulescu! Susține că fiul lui Gino ar fi mințit: „În Chitila nu exista semafor atunci, în momentele alea”

Tatăl lui Dani Vicol îl contrazice pe Mario Iorgulescu! Susține că fiul lui Gino ar fi mințit: „În Chitila nu exista semafor atunci, în momentele alea”

De: Irina Vlad 15/01/2026 | 19:13
Tatăl lui Dani Vicol îl contrazice pe Mario Iorgulescu! Susține că fiul lui Gino ar fi mințit: „În Chitila nu exista semafor atunci, în momentele alea”
atăl lui Dani Vicol îl contrazice pe Mario Iorgulescu.

Invitat în platoul emisiunii lui Dan Capatos, Iulian Vicol, tatăl lui Dani Vicol, a rememorat seara în care fiul lui a murit în accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu. În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO (vezi AICI), fiul președintelui LPF susține că a trecut două semafoare pe culoarea roșie, informație contestată de Iulian Vicol. Emisiunea completă poate fi urmărită AICI.

În interviul acordat lui Dan Capatos, Mario Iorgulescu a povestit pas cu pas ce s-a întâmplat în noaptea de la începutul lunii septembrie 2019, atunci când, beat fiind, s-a suit la volanul mașinii sale și a gonit pe străzile din București. Conducând cu peste 140 km/h, a trecut două semafoare pe culoare roșie, iar la al treilea s-a izbit de un scuar nesemnalizat. A fost proiectat pe contrasens – unde a intrat direct în mașina condusă de Dani Vicol. Tânărul de 24 de ani a murit pe loc.

Tatăl lui Dani Vicol, declarații după ce Mario Iorgulescu a vorbit public

În ediția de joi, 15 ianuarie, Iulian Vicol a acceptat primul lui interviu public live. Au trecut aproape 7 ani de la moartea fiului său, însă abia acum a avut puterea să vorbească despre drama familiei sale.

După ce a urmărit interviul lui Mario Iorgulescu, părintele susține că o parte din declarațiile lui nu se potrivesc cu realitatea. Unele dintre mărturii au legătură cu semafoarele despre care Mario spune că le-a trecut pe roșu. Acesta susține că – la vremea respectivă – pe șoseaua Chitila nu ar fi existat mai multe semafoare. Singurul semafor ar fi fost fix cel din locul unde a avut loc accidentul.

„Da. Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors. Nu era nimeni pe stradă. Am trecut două semafoare pe roșu. Înainte am oprit la semafor. Am văzut că nu vine nimeni. Am trecut la următorul. Nu, la următorul am trecut, nu am mai oprit. Și al treilea l-am trecut pe verde.

La al treilea semafor, de pe o străduță a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și, când să mă întorc pe banda mea, pe partea mea, era un scuar nesemnalizat. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens”, a spus Mario Iorgulescu în interviul acordat lui Dan Capatos.

Iulian Vicol: A fost un interviu care ne-a șocat, ne-a dat din nou peste cap, dar în același timp ne-a demonstrat cine și unde este Mario Iorgulescu. A spus tot ceea ce trebuia să spună. Singur și-a spus tot.

Dan Capatos: Asta a fost și intenția, mulți au înțeles, alții nu.

Iulian Vicol: Noi nu știam prea multe, cum arată, cum se comportă, a spus tot ce trebuia să spună, pentru toată lumea, singur a spus tot.

Dan Capatos: Unii spun că s-a exagerat, inclusiv familia, mama lui Mario, într-o declarație pe care a făcut-o în exclusivitate pentru noi, spunea că nimeni nu poate să creadă prostiile alea. Mulți oameni au confirmat că are dreptate. Mario a răspuns coerent, a povestit ce se știa doar sub formă de zvon și noaptea accidentului a povestit-o cum a fost.

Iulian Vicol: Cu aproximație, da.

Dan Capatos: Sunt lucruri care nu se potrivesc cu ce știm noi?

Iulian Vicol: În instanță, martorii au spus cam aceleași lucruri. Că a luat cheia să mute mașina, probabil că martorii au omis lucrul ăsta, nu se gândeau că el va pleca. Au închis poarta, el a tras de poartă și a plecat. El a spus, în mare, cam cum am aflat și noi de la martori. N-a mințit nimic. Dar să vă spun cu semafoarele, că acolo nu sunt semafoare. Singurul semafor e ăla de la Leroy Merlin, fix acolo unde a fost accidentul.

Dan Capatos: Adică până acolo era un singur semafor?

Iulian Vicol: Da, în Chitila nu exista semafor atunci, în momentele alea, acum 6 ani, erau doar camere, pe care nu au putut să le dea public, sunt probe care au rămas în dosar. El venea dinspre Gulia. În Chitila nu exista semafor atunci, erau camere și atât. Astea au dispărut. Procurorii au avut câteva imagini de pe camere, pe care nu au putut să le dea public.

Vezi aici ediția completă din Dan Capatos Show:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Mario Iorgulescu crede că accidentul în care Dani Vicol a murit a fost o înscenare: „Am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România”

Melek, acuzații grave la adresa lui Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: „Nu este în nicio clinică, stă la hotel. Se plimbă prin baruri”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Suma pe care trebuie să o scoată șoferii în plus din buzunar pentru benzină și motorină. Cu cât s-au scumpit în două zile
Știri
Suma pe care trebuie să o scoată șoferii în plus din buzunar pentru benzină și motorină. Cu cât…
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: „A sfârșit discret, în somn.” Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Știri
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: „A sfârșit discret, în somn.” Durere profundă, la doar o zi după…
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la...
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României”
Gandul.ro
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Adevarul
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
go4it.ro
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României”
Gandul.ro
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Suma pe care trebuie să o scoată șoferii în plus din buzunar pentru benzină și motorină. Cu cât ...
Suma pe care trebuie să o scoată șoferii în plus din buzunar pentru benzină și motorină. Cu cât s-au scumpit în două zile
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: „A sfârșit discret, în somn.” Durere profundă, la doar ...
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: „A sfârșit discret, în somn.” Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Pensionarii care vor primi 2.163 de lei în plus. De când se va aplica majorarea
Pensionarii care vor primi 2.163 de lei în plus. De când se va aplica majorarea
Cele două zodii care vor fi promovate la locul de muncă în 2026, potrivit experților în astrologie
Cele două zodii care vor fi promovate la locul de muncă în 2026, potrivit experților în astrologie
Greta, producătoarea lui Cătălin Măruță, prima reacție oficială după ce a rămas fără emisiune! ...
Greta, producătoarea lui Cătălin Măruță, prima reacție oficială după ce a rămas fără emisiune! „Real vorbind, lucrurile nu se termină”
Puțini șoferi știu rolul acestui buton. Cum se folosește, de fapt
Puțini șoferi știu rolul acestui buton. Cum se folosește, de fapt
Vezi toate știrile
×