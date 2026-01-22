Acasă » Știri » Taxe notariale donație 2026. Cât trebuie să plătești la notar, de fapt

Taxe notariale donație 2026. Cât trebuie să plătești la notar, de fapt

De: Andreea Stăncescu 22/01/2026 | 23:29
Taxe notariale donație 2026. Cât trebuie să plătești la notar, de fapt
Ce taxe vei plăti în 2026

Donația este un act juridic prin care o persoană oferă gratuit un bun altei persoane, care devine astfel proprietar de drept. Esența donației constă în caracterul său gratuit și în voința liberă a donatorului. Noi am aflat noile prețuri pe care le vei plăti la notariat în 2026, astfel încât să știi exact costurile implicate în transferul unui imobil.

Pentru ca o donație să fie valabilă din punct de vedere legal, aceasta trebuie încheiată obligatoriu în formă autentică, adică în fața unui notar public. Legea prevede expres că lipsa autentificării atrage nulitatea absolută a actului, mai ales atunci când este vorba despre bunuri imobile, precum apartamente, case sau terenuri.

Procedura începe prin prezentarea părților la biroul notarial, cu actele de identitate și documentele de proprietate ale imobilului. Notarul solicită extrasul de carte funciară pentru autentificare, pentru a verifica situația juridică a bunului, eventualele sarcini sau ipoteci. Ulterior, este redactat contractul de donație, care cuprinde datele părților, descrierea exactă a imobilului și valoarea acestuia. După semnare, se transmite actul către ANCPI pentru intabularea noului proprietar.

Costul unei donații este influențat în principal de valoarea imobilului. Din punct de vedere al onorariului notarial, pentru anul 2025, tarifele orientative sunt următoarele: pentru un imobil evaluat la 20.000 de euro (aproximativ 101.768 lei), onorariul este de circa 1.724 lei. La o valoare de 50.000 de euro (254.420 lei), costul urcă la aproximativ 3.295 lei, iar pentru un imobil de 100.000 de euro (508.840 lei), onorariul ajunge la aproximativ 5.585 lei.

La aceste sume se adaugă taxa de intabulare percepută de ANCPI: 152 lei pentru 20.000 euro, 382 lei pentru 50.000 euro și 763 lei pentru 100.000 euro. Dacă donația se face între rude apropiate sau între soți, nu se plătește impozit. În schimb, pentru alte persoane, se aplică un impozit de 1% sau 3%, în funcție de perioada de deținere a imobilului.

