Teo Cosmin i-a dat ”fatala” lui Andrei Lemnaru. După Ella, a fost surprins și cu Andrușca iar internetul a luat-o razna

Teo Cosmin a fost surprins în ipostaze apropiate cu Andrușca, fostă participantă a emisiunii „Insula Iubirii”. După ce anterior a avut o legătură cu Ella, apropierile recente cu Andrușca au stârnit numeroase speculații, iar fanii s-au întrebat dacă între cei doi există mai mult decât o prietenie.

Evenimentul care a adus toți foștii concurenți împreună a fost emisiunea specială Râzi cu Roast 32’. Din cauza unor absențe, nu toți participanții au fost prezenți, dar emoția momentului a reunit întreaga grupă. Imaginile au fost postate pe mai multe conturi de Instagram ale ispitelor prezente. Ceea ce a atras atenția fanilor a fost apropierea și privirile dintre ispita supremă Teo și ispita care i-a furat mințile lui Andrei Lemnaru, Andrușca.

Teo Cosmin i-a dat ”fatala” lui Andrei Lemnaru

În cadrul emisiunii Insula iubirii, Ella a venit împreună cu Andrei pentru a-și testa relația, însă, pe parcursul evenimentului, s-a observat că fiecare s-a apropiat de alte persoane. Ella a fost mai aproape de Teo, în timp ce Andrei a petrecut momente de conexiune cu Andrușca. Totuși, se pare că apropierea a fost limitată la contextul emisiunii, deoarece lucrurile s-au schimbat odată ce participanții s-au întors acasă.

Speculațiile au fost amplificate de fani după ce Teo a postat pe TikTok o fotografie cu Andrușca, însoțită de melodia „’03 Bonnie & Clyde” a lui JAY-Z și Beyoncé. În fundal, piesa vorbește despre legături strânse între doi parteneri, cu versuri care, reinterpretate în română, sugerează ideea unei relații apropiate, de genul „Ea e iubita mea, eu sunt al ei” sau „Ne potrivim unul altuia perfect”. Această asociere a stârnit și mai mult curiozitatea fanilor și a dat naștere discuțiilor despre natura relației lor.

Chiar dacă lucrurile par să fie doar prietenești, emoția și chimia vizibilă dintre Teo și Andrușca au captat atenția celor care urmăresc cu interes viețile foștilor participanți de la „Insula Iubirii”.

„Woww Teo&Anușka”, „Nu rateaza nicio gagica de-a lui Andrei baiatu asta😂”, „ Ella văzând asta …💔”, „ DAAAAAAA!!!”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Ella Vișan, prima reacție după ce a fost dată afară de la Antena Stars! A recunoscut motivul: ”Nu îmi este rușine”

Ella Vișan a dispărut după ce a fost dată afară de la Antena Stars! Acum s-a aflat și de ce